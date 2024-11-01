edición general
Belarra, citada ante la Justicia por acusar a policías nacionales de promover un "terrorismo nazi de extrema derecha"

Belarra aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen “un serio problema de infiltración de la ideología neofascista” el pasado 15 de julio, a raíz de los sucesos de Torre-Pacheco en Murcia. Belarra, según la denuncia de Jupol, acusó a los agentes de promover un "terrorismo nazi de extrema derecha".

SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Vaya, que rápido han confirmado a Belarra que lo que piensa es correcto. Libertad de expresión la que tengo aquí colgada.
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#3 Y tanto. xD xD xD  media
#9 mcfgdbbn3
#4: Y no poner en el bodegón un collar sin nada particular.
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Los fascistas tienen el culito de cristal, enseguida se hacen las ofendiditas.
Ovlak #7 Ovlak
El titular es un bulo, ha sido citada para un acto de conciliación. Luego no es "ante la justicia" sino "ante el demandante".
Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario
Vaya impresentable.
¿Que será lo siguiente?¿decir que usan- y en ocasiones mercadean- con estupefacientes?
HAL9K #10 HAL9K *
Yo en estas cuestiones tengo que hacerme eco de las palabras de Gabriel Rufian cuando habla del abandono de la izquierda de ciertos espacios de poder.
Si abandonamos esos espacios ¿En manos de quién pensamos que van a caer?

Lo comento por las palabras de Belarra sobre el problema de infiltración de ideología neofascista en la Policía Nacional
#2 Suleiman
Querrán darle una medalla como a los de Mazon.....
Asimismov #6 Asimismov *
Belarra es diputada y aforada y antes de ser citada por un tribunal debe hacerse un suplicatorio al Congreso.
Bulo.
Kantinero #8 Kantinero
Yo soy Belarrs…,
