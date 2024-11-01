Belarra, citada ante la Justicia por acusar a policías nacionales de promover un "terrorismo nazi de extrema derecha"

Belarra aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen “un serio problema de infiltración de la ideología neofascista” el pasado 15 de julio, a raíz de los sucesos de Torre-Pacheco en Murcia. Belarra, según la denuncia de Jupol, acusó a los agentes de promover un "terrorismo nazi de extrema derecha".