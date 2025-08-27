edición general
Begoña Gómez pide a Peinado que suspenda su declaración porque su abogado no puede acudir

El abogado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado la suspensión de la declaración de su clienta, señalada para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica. Así consta en un escrito de 21 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción. El letrado hace esta reclamación pues le coincide con unas declaraciones fijadas el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona (Tenerife)

ChukNorris #1 ChukNorris
Que contrate un abogado mejor que tenga el don de la ubicuidad.
1 K 21
sotillo #2 sotillo
#1 Por qué que la justicia termine con esta vergüenza de persecución y abra un proceso al juez no se contempla en ningún caso
3 K 52
mahuer #3 mahuer
#2 que la justicia acabe con la gallina de los huevos de oro?
Esto funciona así, para los votantes peperos la mujer del presidente lleva cinco imputaciones y en algún momento tendrá que caer, sopo hay que seguir insistiendo con un juez responsable y valiente.

Los casos del PP no los comentan porque ya no les queda tiempo para pensar en esas minucias.
0 K 10
ChukNorris #5 ChukNorris
#2 En ningun caso. La justicia es independiente y los jueces son como dioses que no tienen responsabilidad por hacer las cosas mal. Además son apartidistas y no tienen ideología.
0 K 10
reivaj01 #7 reivaj01
Abogado, ¿Qué abogado?
0 K 13
#4 Marisadoro *
¡Titulares traigo!
Un abogado pide un cambio de fecha de declaración.
0 K 12
#6 diablos_maiq
Ahora ya puede acusarla de desacato
0 K 10

