Begoña Gómez pide a Peinado que suspenda su declaración porque su abogado no puede acudir

El abogado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado la suspensión de la declaración de su clienta, señalada para el próximo 11 de septiembre, acordándose en su lugar nueva fecha para su práctica. Así consta en un escrito de 21 de agosto, al que ha tenido acceso esta redacción. El letrado hace esta reclamación pues le coincide con unas declaraciones fijadas el día 11 de septiembre ante el Juzgado de Instrucción 1 de Arona (Tenerife)
Esto funciona así, para los votantes peperos la mujer del presidente lleva cinco imputaciones y en algún momento tendrá que caer, sopo hay que seguir insistiendo con un juez responsable y valiente.
Los casos del PP no los comentan porque ya no les queda tiempo para pensar en esas minucias.
