edición general
20 meneos
49 clics
BBC: No cubrimos los crímenes de "israel", solo los encubrimos

BBC: No cubrimos los crímenes de "israel", solo los encubrimos  

BBC: No cubrimos los crímenes de "israel", solo los encubrimos

| etiquetas: bbc , manipulación , complicidad , medios comunicación , genocidio , gaza
16 4 1 K 247 actualidad
2 comentarios
16 4 1 K 247 actualidad
Khadgar #1 Khadgar
Todo el mundo sabe que los crímenes de un aliado son siempre menos crímenes.
0 K 14
vviccio #2 vviccio
Dicen que las instituciones Venezolanas están copadas por gente de los servicios secretos cubanos.
0 K 12

menéame