BBC y Netflix retiran 'Little Britain' por tener bromas y gags con 'blackface'

BBC y Netflix acordaron borrar todos los episodios humorísticos del Little Britain y su continuación Come Fly with Me por contener chistes y gags racistas relacionados con el blackface. El show de humor alberga grandes piezas de bromas descarnadas, grotescas caracterizaciones y representaciones cínicas de la sociedad británica, sin importar color de piel, clase social o nivel de estudios. "Hay un montón de programación histórica que vamos revisando periódicamente", explicaban desde BBC. "Tenemos que tener claro que los tiempos han cambiado".