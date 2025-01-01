edición general
7 meneos
102 clics
Batman Returns: El Pingüino es el verdadero protagonista en esta obra de arte

Batman Returns: El Pingüino es el verdadero protagonista en esta obra de arte

Batman... el mejor personaje secundario en Batman Returns.

| etiquetas: batman , returns , pingüino , mariano , rodriguez
6 1 1 K 25 ocio
5 comentarios
6 1 1 K 25 ocio
karakol #1 karakol
Para nada subo esto porque salga Michelle Pfeiffer.

O Michelle Pfeiffer con un traje de cuero ajustado.

O Michelle Pfeiffer con un traje de cuero ajustado y un látigo.


:pagafantas:
6 K 65
#2 Tronchador.
#1 Es lo único bueno de la película.
2 K 28
MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo *
#2 Danny DeVito y Christopher Walken mantienen su nivel
0 K 10
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#1 como en Grease 2, pero ahí sin látigo.
0 K 10
abnog #5 abnog
Llamar "obra de arte" a eso le queda un poco grande, ¿no?
0 K 11

menéame