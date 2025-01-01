·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5661
clics
Se agota el jersey con las siglas de URSS que Lavrov vistió en Alaska
5191
clics
La viñeta: Nazis
7161
clics
García Albiol le afea a un bombero de Madrid que hable sólo de Ayuso: su réplica no la vieron venir ni en Génova
3780
clics
La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa
3843
clics
Turistas usan trucos para pagar menos en Airbnb y provocan pérdidas a los dueños
más votadas
548
La visita de Feijóo según el PSOE: rueda de prensa en un "puesto ficticio" y comida en un campo del golf
513
La verdad de la visita de Feijóo y Mañueco a los incendios de León: Abucheados por los vecinos y montajes en rueda de prensa
299
Primer ministro chino insta a realizar esfuerzos para escribir nuevo capítulo en la construcción de la civilización ecológica en la nueva era
610
La nueva alcaldesa de Carrascal de Barregas obliga a tres concejales del PP y dos del PSOE a devolver 8.000 euros de gastos en bares y en gasolina
285
El PP vuelve a intentar confundir sobre las competencias de sus gobiernos en plena ola de incendios
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
102
clics
Batman Returns: El Pingüino es el verdadero protagonista en esta obra de arte
Batman... el mejor personaje secundario en Batman Returns.
|
etiquetas
:
batman
,
returns
,
pingüino
,
mariano
,
rodriguez
6
1
1
K
25
ocio
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
1
K
25
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
karakol
Para nada subo esto porque salga Michelle Pfeiffer.
O Michelle Pfeiffer con un traje de cuero ajustado.
O Michelle Pfeiffer con un traje de cuero ajustado y un látigo.
6
K
65
#2
Tronchador.
#1
Es lo único bueno de la película.
2
K
28
#4
MoñecoTeDrapo
*
#2
Danny DeVito y Christopher Walken mantienen su nivel
0
K
10
#3
MoñecoTeDrapo
#1
como en Grease 2, pero ahí sin látigo.
0
K
10
#5
abnog
Llamar "obra de arte" a eso le queda un poco grande, ¿no?
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
O Michelle Pfeiffer con un traje de cuero ajustado.
O Michelle Pfeiffer con un traje de cuero ajustado y un látigo.