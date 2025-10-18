Baterías de litio en cabina: lecciones del incidente del Air China CA139

¿Por qué el halón no basta y por qué hace falta agua? El halón 1211/1301 es un agente limpio que suprime la llama al interrumpir la combustión, pero no enfría la batería. Si el dispositivo está en thermal runaway, la celda puede reencenderse si no se reduce su temperatura. De ahí el procedimiento operacional recomendado: halón para abatir la llama y mucha agua (u otro líquido no alcohólico/no combustible) para enfriar el dispositivo y detener la reacción.