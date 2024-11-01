·
8
meneos
112
clics
Las baterías de estado sólido llegan a las motos eléctricas y no vienen de China
La historia de la moto eléctrica ha vivido un momento crucial esta semana en el Salón IAA Mobility de Múnich.
motos eléctricas
,
baterías
,
movilidad
tecnología
#2
Peka
Pues son el paso que falta para que se acerque a la autonomía de los coches. Ahora tienen poco más de 100km de autonomía. Alguna hay de más autonomía, pero precios prohibitivos.
0
K
11
#1
DORO.C
Ojalá sea verdad.
0
K
10
#7
Pkpkpk
Aaaaanda! Resulta que los alemanes sí saben hacer cosas eléctricas!
0
K
9
#9
Estoeslaostia
#7
Hacerlas ...y cobrarlas de puta madre, bro!
0
K
8
#3
meneandotela
....puede cargarse del 10 % al 80 % en apenas 12 minutos.
Es un tiempo comparable al que se tarda en repostar combustible en una estación de servicio.....
12 minutos llenando un depósito?????????
0
K
7
#6
vvega
*
#3
Si tomas un café, hay cola para repostar y para pagar, vas al baño y aprovechas para comprar mantecados de Astorga, te pones en tiempos comparables. Si quieres hacer un pit stop de F1, pues no. O si quieres repostar rápido antes de ir al curro, pero en un vehículo eléctrico esa recarga se supone que se hace en el garaje. El repostaje del que se habla cuando se habla de extender una autonomía de cientos de km, se supone que se compara con un repostaje de viaje largo, en el que se para a descansar un poco, estirar las piernas y tomar un redbull con donuts.
0
K
9
#8
Peka
#3
Pues facil, desde que paras hasta que sales... Tienes que entrar, activar la manguera, llenar y volver a pagar. Siempre y cuando no tengas un coche delante o más.
0
K
11
#4
Joaker
Parece que esto si es real, pero las baterias de estado solidas que van a utilizar no van a ser mucho mejores que los que ya hay en el mercado. Esta tecnologia ira mejorando con los años.
0
K
6
#5
tiesta
Por fin se le da visibilidad a la moto eléctrica y consiguen dar el paso al ruido de vespinos y harleys .
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
