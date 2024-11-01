Batería de iones de sodio vs. batería de iones de litio: Diferencias clave explicadas

Debido a que las baterías de iones de sodio tienen una menor densidad energética que las químicas basadas en níquel que se encuentran comúnmente en las baterías de iones de litio, las baterías de iones de sodio son más adecuadas para aplicaciones con menores requerimientos energéticos. Esto las hace ideales para sistemas estacionarios de almacenamiento de energía y vehículos pequeños donde la autonomía no es esencial.
| etiquetas: baterias , sodio , litio , iones , diferencias
Por otro lado el coste es importante. Y poder tener una celda más barata si está ocupa el doble de espacio, no te garantiza que el sistema vaya a costar menos. Porque necesitas el doble de conductos de refrigeración, el doble de cables, el doble de contenedores (básicamente una celda de sodio ocupa el doble que una de litio LFP)