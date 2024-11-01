¿Por qué las batas de laboratorio son blancas? [Eng]  

A mediados del siglo XIX en Inglaterra, los llamados «caballeros de la ciencia» vestían levitas oscuras. En su retrato de 1885, Louis Pasteur aparece en su laboratorio, con una muestra de rabia en la mano, vistiendo levita, chaleco y corbata negros. Charles Darwin , cuya casa era su laboratorio, lucía un estilo similar. John Snow , el epidemiólogo más conocido por rastrear el origen de la epidemia de cólera en Londres, inspeccionaba la bomba de agua de Broad Street vestido como un banquero, con traje de varias piezas y corbata.