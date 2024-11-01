La batalla del Wabash fue la mayor derrota del ejército estadounidense ante los nativos en toda su historia

La Batalla del Wabash o derrota de St. Clair. fue la mayor derrota sufrida pore el ejército de EEUU ante los indios: dos regimientos aniquilados, casi un millar de bajas y pérdida de la artillería, todo ello en unas condiciones que causaron honda sensación en los miembros del comité del Congreso designado para investigar el asunto, por cuanto hablaban de mujeres y niños dejados atrás en la retirada, heridos abandonados a su suerte, prisioneros torturados hasta morir, etc.