Batalla campal en Santa Coloma: agreden con barras de hierro a padres y a jugadores del Juvenil del Bellvitge  

El partido de Juvenil Preferente entre la FE Grama y la Unificación Bellvitge se convirtió este domingo, 1 de marzo, en el escenario de una agresión organizada que ha dejado varios heridos, uno de ellos de gravedad. Según han explicado testigos de lo ocurrido, la tensión en el ambiente estalló en el campo de Santa Coloma de Gramenet alrededor del minuto 67 del encuentro. En ese momento, una discusión en un sector de la grada derivó en una emboscada con armas.