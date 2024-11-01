La batalla por 1.800 pinturas atribuidas a maestros modernistas rusos se intensifica después de que el financiador del litigio planteara dudas sobre su autenticidad [Eng]

Una larga disputa sobre una colección de aproximadamente 1.800 pinturas atribuidas a maestros modernistas rusos se ha intensificado después de que un financiador de litigios afirmara haber sido engañado sobre la autenticidad de las obras. Este hecho ha añadido una nueva capa de tensión a un caso ya enredado en reclamaciones de propiedad, investigaciones penales y demandas multimillonarias en varios países.La controversia se centra en el difunto coleccionista palestino Uthman Khatib, su hijo Castro Ben Leon Lawrence Jayyusi y su financiador de