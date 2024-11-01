·
Bash gorillas
Hoy os ofrecemos el excitante juego de "Gorillas" para bash
etiquetas
:
bash
,
gorillas
,
port
,
linux
#1
cenutrios_unidos
0
K
12
#3
Macadam
Muy buena versión.
Gorilla y Nibbles, menudas partidas nos echábamos en 2° de FP
0
K
11
#2
EsanZerbait
Positivo por los recuerdos evocados de mis años en bup
0
K
10
Gorilla y Nibbles, menudas partidas nos echábamos en 2° de FP