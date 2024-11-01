Barron Trump amasa una fortuna cripto de $150 millones

Con solo 19 años, Barron Trump amasó una fortuna de 150 millones de dólares a través de la adopción temprana de criptomonedas y su papel clave en World Liberty Financial. Con 2,3 mil millones de tokens WLFI, la participación de Barron podría alcanzar los 525 millones de dólares, lo que ya lo hace más rico que su madre, Melania Trump. Las iniciativas cripto de la familia Trump impulsaron su riqueza colectiva, con la fortuna de Donald Trump aumentando un 70% a 7,3 mil millones de dólares en un año.