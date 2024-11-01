edición general
5 meneos
12 clics
Barron Trump amasa una fortuna cripto de $150 millones

Barron Trump amasa una fortuna cripto de $150 millones

Con solo 19 años, Barron Trump amasó una fortuna de 150 millones de dólares a través de la adopción temprana de criptomonedas y su papel clave en World Liberty Financial. Con 2,3 mil millones de tokens WLFI, la participación de Barron podría alcanzar los 525 millones de dólares, lo que ya lo hace más rico que su madre, Melania Trump. Las iniciativas cripto de la familia Trump impulsaron su riqueza colectiva, con la fortuna de Donald Trump aumentando un 70% a 7,3 mil millones de dólares en un año.

| etiquetas: barron , trump , criptomoneda
4 1 0 K 5 bitcoin
14 comentarios
4 1 0 K 5 bitcoin
Comentarios destacados:    
javibaz #1 javibaz
No hay nada como empezar de 0 en los negocios. Seguro que lo ha conseguido por su valía y no por ser hijo de.
9 K 128
Macnulti_reencarnado #11 Macnulti_reencarnado
#2 seguro que tú podrías enseñarle mucho. Desde aquí.
0 K 9
kkmonokk #6 kkmonokk
#1 Empezó doblando bitcoins en una web de un pueblo pequeño de Kansas.
3 K 43
innerfocus #7 innerfocus
#6 Que programo en el garaje.
0 K 6
millanin #8 millanin
#1 ese dinero proviene del esfuerzo. Concretamente del esfuerzo de otros.
0 K 8
elmakina #10 elmakina *
#1 Pues aunque lo soltaras en plan sarcasmo, el resultado sería parecido: los hijos tienden a parecerse a sus padres por pura lógica, entre genética, educación y entorno. Si tus padres son millonarios y te animan a moverte en un terreno concreto, lo normal es que salgas con ventaja. Igual que si tu viejo es un quinqui, las probabilidades de que acabes enredado en movidas aumentan, porque todo a tu alrededor te empuja en esa dirección.
0 K 10
frg #12 frg
#1 Meritocracia en estado puro.
0 K 12
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Barron Trump se juntó con la esfera incel para captar votos para su padre
www.meneame.net/story/bo-loudon-elegido-donald-trump-conseguir-voto-in
1 K 40
themarquesito #9 themarquesito
La familia Trump se está forrando con la presidencia
0 K 20
txutxo #13 txutxo
#9 Y sin ella.
0 K 7
treu #4 treu
Otro que irá explicando su ejemplo de dedicación y entrega y lo ha conseguido todo a base de su esfuerzo.
1 K 19
silencer #5 silencer
este empezó de paperboy en un garaje
:troll:  media
0 K 10
#14 sorecer
Tiene humo. Mucho humo y mañana, puede tener -100. Hasta que alguien te lo compra, el valor real es relativo.
0 K 10

menéame