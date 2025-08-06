edición general
Los barriles de cerveza desaparecerán de las txosnas en Aste Nagusia

Aste Nagusia se prepara para servir la cerveza como nunca antes: sin barriles, sin trasiego y con el mínimo impacto ambiental. La Salve, la histórica cervecera bilbaina, será este año la única marca presente en el recinto de fiestas y lo hará con un sistema pionero que cambia por completo el reparto de cerveza: 60 tanques refrigerados de 500 litros cada uno, conectados directamente a camiones cisterna que llegarán a diario para mantener el suministro. El objetivo es claro: más sostenibilidad, más eficiencia y más sabor.

| etiquetas: cerveza , txosnas , aste nagusia , bilbao
7 comentarios
NPCmasacrado #1 NPCmasacrado
Vi a una mujer con un camión de esos y dije es la mujer de mi BIRRA
Bryson #6 Bryson
#1 Por favor, acompáñeme a la salida si es tan amable.
#5 Hombre_de_Estado
La conozco. Es una trabajadora peruana muy profesional. Desde pequeñita tuvo claro que quería dedicarse plenamente al mundo de la cerveza:
- youtube.com/watch?v=DuoCd7UEkpc
#7 sald64059
#5 te ha ignorado por un casual?
frg #2 frg
¿Más sabor? ?(

La Salve se va a convertir en la Cruzcampo vasca de lo mala que es.
HartzBaltz #4 HartzBaltz
Cuando lei el titular pense, mierda van a vender mosto! jjjjjjjj
DraWatson #3 DraWatson
Acaban de descubrir la cerveza de bodega:

estrellagalicia.es/producto/estrella-galicia-cerveza-de-bodega/
www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g21381813-d6947331-i4790983

Por poner un par de ejemplos de diferentes marcas.
