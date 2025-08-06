Los barriles de cerveza desaparecerán de las txosnas en Aste Nagusia  

Aste Nagusia se prepara para servir la cerveza como nunca antes: sin barriles, sin trasiego y con el mínimo impacto ambiental. La Salve, la histórica cervecera bilbaina, será este año la única marca presente en el recinto de fiestas y lo hará con un sistema pionero que cambia por completo el reparto de cerveza: 60 tanques refrigerados de 500 litros cada uno, conectados directamente a camiones cisterna que llegarán a diario para mantener el suministro. El objetivo es claro: más sostenibilidad, más eficiencia y más sabor.