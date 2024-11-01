Barómetro laSexta | El 63,5% de los encuestados, muy preocupados con la ola de incendios de este verano en España

El Gobierno siempre ha hablado de una emergencia climática y una mayoría del 56,2% sí coincide con el Ejecutivo, pero un 43,8% opina lo contrario.Respecto a qué administración es la principal responsable, un 40,3% de los encuestados ha considerado que es el Gobierno central, por un 31,1% que señala a las comunidades autónomas. Por último, un 51,3% de los encuestados opina que, después de esta catástrofe, es necesario un pacto de Estado para poder combatir futuros incendios por un 48,7% que no lo ve así.