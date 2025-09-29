Barcos de guerra israelíes rodean a la Flotilla a 125 millas náuticas de Gaza

La Flotilla Global Sumud avanza hacia Gaza a pesar de las intimidaciones por parte de la armada sionista, que esta noche ha enviado tres fragatas y un submarino para amedrentar a la misión. La Flotilla Global Sumud, que se encuentra en estos momentos en aguas internacionales y acercándose a la zona de exclusión impuesta por Israel (de manera ilegítima, y que comprende unas 120 millas náuticas en Mediterráneo oriental) afronta unas horas críticas ante la inminencia de un probable asalto por parte del ejército sionista.
| etiquetas: barcos israelíes de guerra , rodean flotilla , a 125 millas de gaza
es.m.wikipedia.org/wiki/Ataque_a_la_Flotilla_de_la_Libertad_de_Gaza_de
espero que el gobierno de órdenes claras de garantizar la libre circulacion en aguas internacionales.
Si Israel asesina a cualquiera de los activistas será algo muy gordo.
Personas que ponen en peligro sus vidas para ayudar a los demás, por un mundo mas justo. Esa verdad no la puede detener nadie, ni siquiera unos sionistas genocidas.
De los 40-50 barcos solo parece que emitian señal unos 10 desde que salieron, y ahora ninguno.