Barcos de guerra israelíes rodean a la Flotilla a 125 millas náuticas de Gaza

La Flotilla Global Sumud avanza hacia Gaza a pesar de las intimidaciones por parte de la armada sionista, que esta noche ha enviado tres fragatas y un submarino para amedrentar a la misión. La Flotilla Global Sumud, que se encuentra en estos momentos en aguas internacionales y acercándose a la zona de exclusión impuesta por Israel (de manera ilegítima, y que comprende unas 120 millas náuticas en Mediterráneo oriental) afronta unas horas críticas ante la inminencia de un probable asalto por parte del ejército sionista.