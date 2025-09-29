edición general
Barcos de guerra israelíes rodean a la Flotilla a 125 millas náuticas de Gaza

Barcos de guerra israelíes rodean a la Flotilla a 125 millas náuticas de Gaza

La Flotilla Global Sumud avanza hacia Gaza a pesar de las intimidaciones por parte de la armada sionista, que esta noche ha enviado tres fragatas y un submarino para amedrentar a la misión. La Flotilla Global Sumud, que se encuentra en estos momentos en aguas internacionales y acercándose a la zona de exclusión impuesta por Israel (de manera ilegítima, y que comprende unas 120 millas náuticas en Mediterráneo oriental) afronta unas horas críticas ante la inminencia de un probable asalto por parte del ejército sionista.

Comentarios destacados:          
#8 Deperdidos
#7 Hace 15 años asesinaron a 10 personas por lo mismo. Es Israel, lo mejor es pensar ¿Qué haría la alemania nazi si?
es.m.wikipedia.org/wiki/Ataque_a_la_Flotilla_de_la_Libertad_de_Gaza_de
8 K 91
Dene #2 Dene
tres fragatas y un submarino... como se nota que Palestina no es un riesgo en alta mar y se pueden permitir malgastar esos recursos amedrentando a civiles desarmados
espero que el gobierno de órdenes claras de garantizar la libre circulacion en aguas internacionales.
9 K 90
Lamantua #6 Lamantua
#2 A qué gobierno te refieres para dar órdenes..?
1 K 19
domadordeboquerones #18 domadordeboquerones
#2 Pero si no es capaz ni de activar el bonobús xD
1 K 22
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Durante la madrugada del martes al miércoles, las más de 50 embarcaciones que se dirigen hacia Gaza han sido aproximadas por buques israelíes y un submarino. Como uno de los portavoces a bordo, Thiago Ávila, señalaba: “Un buque militar israelí acaba de cruzarse con nuestras embarcaciones, intimidando, dañando nuestros sistemas de comunicación y realizando maniobras muy peligrosas mientras rodeaba a nuestras embarcaciones líderes, Alma y Sirius. A pesar de la pérdida de dispositivos electrónicos, nadie ha resultado herido y ¡seguimos adelante!”.
5 K 78
#4 Deperdidos
Hijos de perra genocidas, y encima se les premia con el chantaje de o tragas con esto u os mataremos a todos
4 K 57
tranki #7 tranki
#4 No creo que tengan cojones de matar a nadie (aunque a estos se las trae al pairo) pero el follón iba a ser de los buenos si eso pasara.
0 K 10
security_incident #14 security_incident
#7 Se van a cargar a españoles por haber sacado la pistola para enseñar y no para disparar. España ha dado un último aviso a la flotilla para que desistan y acto seguido les ha comunicado que las tareas de escolta han terminado, que la fragata se vuelve. Va a haber muertos españoles y le va a costar el Gobierno a Sánchez y prisión para Margarita robles y alguno más. Y como eso lo sabe Israel mejor que nadie, se van a encargar de que haya muertos españoles. Espero equivocarme, pero si ocurre también espero que caiga el Gobierno y que se líe tan gorda que el que quiera gobernar se lo piense dos veces antes de presentarse.
0 K 18
#24 soberao *
#14 Italia y Turquía también han enviado apoyo militar.
Si Israel asesina a cualquiera de los activistas será algo muy gordo.
0 K 16
security_incident #27 security_incident
#24 Se encargarán de que no mueran italianos. Los turcos se la sudan porque ya han parguelado una vez dejando que les maten a 10 turcos en misión humanitaria. Es el precio que tiene el parguelar.
0 K 18
#25 Leon_Bocanegra *
#7 efectivamente, si se cargan a alguien, las naciones unidas se verán obligadas a sacar un duro comunicado condenando fuertemente los hechos.
2 K 31
Budgie #26 Budgie
#25 y si de cargan a varios igual los apartan de Eurovisión por un año
0 K 10
A.more #3 A.more
Cuidado con los terroristas genocidas
3 K 44
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Si, pueden tener un error y cargarse un barco, lleno de inocentes.
1 K 36
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
No sé si morirá gente pero creo que los van a abordar y a secuestrar.
1 K 28
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#11 Ya veremos de esos asesinos se puede esperar todo.
0 K 20
SeñorPresunciones #21 SeñorPresunciones
#12 Ya, da bastante miedo todo esto.
0 K 12
Mltfrtk #31 Mltfrtk
Todo mi apoyo a la flotilla :hug:
Personas que ponen en peligro sus vidas para ayudar a los demás, por un mundo mas justo. Esa verdad no la puede detener nadie, ni siquiera unos sionistas genocidas.
0 K 15
Raziel_2 #9 Raziel_2
Recordemos que la flotilla lleva escolta militar también, ¿A que coño andan?
0 K 11
#15 Deperdidos
#9 los barcos de españa e italia se han retirado.
1 K 29
Dramaba #16 Dramaba
#9 Me da que esa escolta es para rescatar al personal del mar si hunden la flotilla.
1 K 26
Budgie #29 Budgie
#9 recordemos que aparte del titular hay una noticia donde, normalmente, se desarrolla la noticia.
0 K 10
Fisionboy #32 Fisionboy
Esta gente lleva décadas matando niños... no se van a cortar un pelo en hundir el barco este.
0 K 10
#22 gadish
veo que los mierdas del gobierno espanhol e italiano se han cagado encima y huyen despavoridos. Menuda vergüenza, hacer el paripé y ahora pedir que la flotilla se retire.
0 K 7
Bhuvaya #28 Bhuvaya
Ofensiva sionista en redes!! Aquí tenemos a sus agentes propagando la narrativa sionista. Os pagan bien, lacayos???
0 K 7
Pelu_Chote #20 Pelu_Chote
El PSOE haciendo cosas de PSOE. Nunca cambiará. Qué asco
0 K 6
bigmat #30 bigmat
Me pregunto cual es el motivo que ha llevado a los barcos de la flotilla a apagar sus AIS desde el 2025-09-29 a las 22:28 aproximadamente.
De los 40-50 barcos solo parece que emitian señal unos 10 desde que salieron, y ahora ninguno.
0 K 6
SmithW6079 #13 SmithW6079
Que les dejen seguir, me da que nos ibamos a reir mas con ese desenlace que si les interceptan.
3 K 3
#17 Deperdidos
#13 me da que eres un puto nazi.
3 K 17
SmithW6079 #19 SmithW6079
#17 Si usted lo dice....
0 K 6
#10 progreame
Una pena que ya se este acabando el anime, es una de las mejores comedias del año.
5 K -34

