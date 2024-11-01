edición general
El barco militar italiano que acompaña a la flotilla de Gaza insta a los tripulantes a abandonar y estos lo tachan de “sabotaje”

El barco militar italiano que acompaña a la flotilla de Gaza insta a los tripulantes a abandonar y estos lo tachan de “sabotaje”

La Global Sumud Flotilla, que enfila el último tramo de su viaje para romper el cerco israelí a Gaza con ayuda humanitaria, ha criticado esta tarde que el barco de la marina italiana que escolta al convoy vaya a radiar esta noche un mensaje en el que “ofrecerá la oportunidad” de que los tripulantes abandonen el intento antes de llegar a una “zona crítica”.

Destrozo #1
Sinceramente, no esperaba otra cosa. Igual hasta les hacen el trabajo sucio a los genocidas
2
ChatGPT #3
#1 no, si te parece las autoridades deben animarlos a ir pa’llá a tocarle los huevos al hijodeputa del Netanyahu. Porque claro, no hay posibilidad de que se le vaya la olla y los arrase, como ha demostrado ser un tío cabal y con mucha preocupación por lo que puedan pensar de él los demás.

Luego pasan cosas y nos preguntamos qué ha salido mal. Vas a zona de guerra… pues ya sabes…
0
ChatGPT #6
#3 me corrijo: guerra genocidio
0
Destrozo #7
#3 lo que tenían que hacer las autoridades es detener y procesar a Netanyahu y a todo su gobierno por crímenes de lesa humanidad.
3
ChatGPT #9
#7 eso no tiene absolutamente nada que ver con avisar a unos civiles que se están metiendo en la boca del lobo y pueden salir trasquilados. Son hechos completamente independientes.
1
Malinke #14
#3 entiendo lo que dices, pero si todo el mundo tiene claro de lo que es capaz Israel, ya lo estamos viendo, surge la paradoja de porqué se le sigue apoyando.
Porque si el ejército italiano, o el gobierno italiano, le dice eso a esa gente, deberían boicotear totalmente a Israel.
0
ChatGPT #15
#14 no veo la relación.
Que un país haga algo o no contra esta barbarie de Gaza, no tien que ver con que Unos militares (que saben del horror de la guerra) le estén diciendo a unos civiles que se van a jugar el pellejo. Es su deber decírselo, e incluso, quizá impedireslo.
Porque el plan b es que los militares les azuzen hacia Israel, y cuando Israel los masacre, la culpa de los militares por haberlos envalentonado…

Yo solo respondo al primer comentario sobre lo que debe hacer o no la marina italiana con la flotilla, y creo que est bien que intenten que no se jueguen la vida.
0
tul #4
#1 era de esperar en estos gobiernos que llevan años colaborando con el genocidio
2
#2 Katos
Lo que va a ser un flipe es cuando lleguen y no tengan na que repartir excepto fotos de Instagram.

Pantomima autofelante
7
ChatGPT #5
#2 que no llegan a donde prometieron ni cotiza. Me juego la cuenta
0
#10 tpm1
#2 Si los gazatíes ven videos como estos, van a ser ellos los que los larguen a gorrazos:

x.com/wallstwolverine/status/1972968
1
Lamantua #13
Y que dicen los del barco militar español..? Ahhh que no hay ninguno, según Ada Colau nadie le ha visto, solamente un tal Pedro.
0
#8 Leon_Bocanegra
Otra noticia más de la flotilla para regocijo de la derechusma.
0
#11 guillersk
#8 :troll:
+
:popcorn:
0
#12 pedromoralesnn_62a8fccf7
Ni Italia ni España pueden entrar en conflicto armado con Israel
El cinismo de Colau pidiendo ayuda a los militares es antologico
0

