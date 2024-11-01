El barco militar italiano que acompaña a la flotilla de Gaza insta a los tripulantes a abandonar y estos lo tachan de “sabotaje”

La Global Sumud Flotilla, que enfila el último tramo de su viaje para romper el cerco israelí a Gaza con ayuda humanitaria, ha criticado esta tarde que el barco de la marina italiana que escolta al convoy vaya a radiar esta noche un mensaje en el que “ofrecerá la oportunidad” de que los tripulantes abandonen el intento antes de llegar a una “zona crítica”.
| etiquetas: barco , flotilla , gaza
Luego pasan cosas y nos preguntamos qué ha salido mal. Vas a zona de guerra… pues ya sabes…
guerragenocidio
Porque si el ejército italiano, o el gobierno italiano, le dice eso a esa gente, deberían boicotear totalmente a Israel.
Que un país haga algo o no contra esta barbarie de Gaza, no tien que ver con que Unos militares (que saben del horror de la guerra) le estén diciendo a unos civiles que se van a jugar el pellejo. Es su deber decírselo, e incluso, quizá impedireslo.
Porque el plan b es que los militares les azuzen hacia Israel, y cuando Israel los masacre, la culpa de los militares por haberlos envalentonado…
Yo solo respondo al primer comentario sobre lo que debe hacer o no la marina italiana con la flotilla, y creo que est bien que intenten que no se jueguen la vida.
Pantomima autofelante
x.com/wallstwolverine/status/1972968
+
El cinismo de Colau pidiendo ayuda a los militares es antologico