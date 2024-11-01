El barco militar italiano que acompaña a la flotilla de Gaza insta a los tripulantes a abandonar y estos lo tachan de “sabotaje”

La Global Sumud Flotilla, que enfila el último tramo de su viaje para romper el cerco israelí a Gaza con ayuda humanitaria, ha criticado esta tarde que el barco de la marina italiana que escolta al convoy vaya a radiar esta noche un mensaje en el que “ofrecerá la oportunidad” de que los tripulantes abandonen el intento antes de llegar a una “zona crítica”.