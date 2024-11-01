Barbarella (1962, Jean Claude Forest)

Jean-Claude Forest creó muchos otros personajes, pero fue “Barbarella” la que marcó su obra y su vida. Hasta su muerte en 1998, trabajó como consultor en un proyecto de animación del estudio Nelvana y colaborando con Jean-Marc y Randy Lofficier en un nuevo cómic estadounidense del personaje. Mientras se concretan y cancelan sucesivos planes para la heroína espacial (desde una película frustrada de Robert Rodríguez a una serie de televisión producida por Nicolas Winding Refn), nunca es tarde para descubrir, o redescubrir, la icónica creación de