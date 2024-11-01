Bárbara Mori: "El mundo ama la comida de Perú”

La popular actriz mexicana, que le dio vida a Rubí en la televisión, es la protagonista de la película peruana Mistura, un drama culinario que está en los cines a nivel nacional. Perú21 entrevistó a Bárbara Mori. El primer trabajo de Bárbara Mori fue como mesera a los 14 años. También limpiaba el lugar y cocinaba pizzas, pastas. Era el restaurante de su padre, de quien había aprendido a cocinar. Una familia uruguaya instalada en México. En aquellos 14 años aún no sabía que sería actriz. Pero todos los miércoles iba a comer al restaurante el due