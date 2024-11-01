La banda sonora de Los amigos de Peter (Peter's Friends) es un popurrí icónico de éxitos pop y rock de los años 80, destacando temas como "Everybody Wants to Rule the World" de Tears for Fears (que abre la película), "You're My Best Friend" de Queen, "Girls Just Want to Have Fun" de Cyndi Lauper, "What's Love Got to Do with It" de Tina Turner, "Hungry Heart" de Bruce Springsteen, y clásicos de artistas como The Pretenders, Elton John, Eric Clapton y Nina Simone, reflejando los años que transcurren entre el prólogo y el reencuentro de los amigos
| etiquetas: banda sonora , peters friends , cine navideño , cincuentopia