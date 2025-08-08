El Banco Mundial ratifica la condena a España por el caso Toyota: 106 millones por el recorte a las renovables

El Gobierno de España ha sufrido un nuevo varapalo judicial en el marco de los litigios internacionales por los recortes retroactivos a las energías renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, ha rechazado por unanimidad la solicitud española para anular un laudo de más de 106 millones de dólares dictado en favor de Eurus Energy Holdings Corporation, empresa japonesa filial del grupo Toyota.