El Banco Mundial ratifica la condena a España por el caso Toyota: 106 millones por el recorte a las renovables

El Gobierno de España ha sufrido un nuevo varapalo judicial en el marco de los litigios internacionales por los recortes retroactivos a las energías renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, ha rechazado por unanimidad la solicitud española para anular un laudo de más de 106 millones de dólares dictado en favor de Eurus Energy Holdings Corporation, empresa japonesa filial del grupo Toyota.

javibaz #1 javibaz
Gracias por jodernos otra vez Mariano.
teneram #5 teneram
#1 Y aún quedan 1800 millones pendientes en litigios. Eso si que es una verdadera "herencia recibida"
Priorat #2 Priorat
El artículo no dice nada de que todos estos recortes que llevaron los casos al CIADI vienen de la época del PP.
Anfiarao #4 Anfiarao *
#2 ¿Ha habido algún otro gobierno que haya recortado a las energías renovables?

Si parece un pato, nada como un pato, y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato
#3 luckyy
Esto lo paga M. Rajoy... supongo
