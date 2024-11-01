El Banco Central Argentino quema reservas: vendió 678 millones de dólares para frenar la suba de la divisa

El gobierno recurre a la intervención financiera para intentar contener la divisa ante la creciente tensión. El Banco Central salió a intervenir con fuerza en el mercado cambiario y tuvo que vender 678 millones de dólares. De esta manera, la entidad presidida vendió un total de 1.100 millones de dólares en los últimos tres días. El dolar cotiza a 1.523,75 pesos argentinos.