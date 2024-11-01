El Banco Central Argentino quema reservas: vendió 678 millones de dólares para frenar la suba de la divisa

El gobierno recurre a la intervención financiera para intentar contener la divisa ante la creciente tensión. El Banco Central salió a intervenir con fuerza en el mercado cambiario y tuvo que vender 678 millones de dólares. De esta manera, la entidad presidida vendió un total de 1.100 millones de dólares en los últimos tres días. El dolar cotiza a 1.523,75 pesos argentinos.
Les viene tremenda crisis. La prima de riesgo disparada, el peso sigue perdiendo valor a pesar de la intervención del gobierno, etc.
Esperando a la venta de toneladas de trigo en emarzoy para abastecer de dólares las arcas del banco nacional.
Ese mismo banco nacional que decían que no debía de esxistir porque todo lo privado podría sostener el sistema.
No es un holding empresarial hdp es un país
Van a quemar Argentina, otra vez...
