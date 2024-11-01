edición general
El Banco Central Argentino quema reservas: vendió 678 millones de dólares para frenar la suba de la divisa

El Banco Central Argentino quema reservas: vendió 678 millones de dólares para frenar la suba de la divisa

El gobierno recurre a la intervención financiera para intentar contener la divisa ante la creciente tensión. El Banco Central salió a intervenir con fuerza en el mercado cambiario y tuvo que vender 678 millones de dólares. De esta manera, la entidad presidida vendió un total de 1.100 millones de dólares en los últimos tres días. El dolar cotiza a 1.523,75 pesos argentinos.

Duke00 #1 Duke00 *
Por añadir información, hace pocos meses el FMI le dio un préstamo a Argentina de 20.000 millones de dólares. En 3 días, Milei ha quemado el 5%. Y todo para intentar mantener el valor del peso antes de las próximas elecciones.

Les viene tremenda crisis. La prima de riesgo disparada, el peso sigue perdiendo valor a pesar de la intervención del gobierno, etc.
#6 Eukherio
#1 Pero es que el plan era justamente doparse con ese dinero para llegar fuerte a las elecciones. El FMI debería tener más que claro en qué se estaban metiendo. Si hay crisis es cosa de ellos también.
Duke00 #7 Duke00
#1 Meneo relacionado (aunque no incluye la quema de dólares de hoy):
www.meneame.net/story/dolar-borde-colapso-bolsa-volvio-marcar-numeros-
Findeton #9 Findeton
#1 Están siguiendo el plan acordado con el FMI, en el techo de la banda venden dólares/compran pesos. Por cierto, esto significa que cada vez hay menos pesos en la economía y se fortalece la moneda. Por otra parte, estos movimientos son normales antes de las elecciones, es perfectamente posible que luego de las elecciones baje el dólar (y entonces el bcra podría vender los pesos con una ganancia).
#2 Katos
Justo lo que decían que no haría.

Esperando a la venta de toneladas de trigo en emarzoy para abastecer de dólares las arcas del banco nacional.

Ese mismo banco nacional que decían que no debía de esxistir porque todo lo privado podría sostener el sistema.

No es un holding empresarial hdp es un país
Duke00 #4 Duke00
#2 Pues hoy han dicho que van a "vender hasta el último dolar". Las multinacionales extranjeras usando la bicicleta financiera y comprando los dólares del FMI para sacar su dinero de Argentina...
Van a quemar Argentina, otra vez...

www.clarin.com/economia/luis-caputo-ratifico-programa-economico-vamos-
Findeton #10 Findeton
#2 Lo que dices es un BULO. El plan con el FMI era claro desde el principio: comprar dólares en el suelo de la banda y vender dólares en el techo de la banda.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
El rebote del gato muerto empieza a ser más realidad que nunca
Cuñado #8 Cuñado
#3 No le hables de animales muertos a Milei, que se pone golosón.
#5 slender_1
Tranquilos que Rallo continúa tocando en el Titanic.
