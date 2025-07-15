Las bancarrotas de granjas en los 3 primeros meses de 2025 ya superan a todas las de 2024 (Eng)

"En lo que va de año se han presentado 259 demandas en Estados Unidos", afirma Loy. "Y eso sólo hasta el primer trimestre de este año". "Ya hemos superado al año pasado en términos de solicitudes nacionales", dijo. "Una vez que ves esto a nivel nacional, es una clara señal de que las presiones financieras que vimos antes en el 2018 y el 19 están como resurgiendo".
| etiquetas: bancarrota , granja , trump , eeuu
Justo en el primer mandato de Trump
America del norte ha pasado de ser un imperio democratico a ser un estado nazi que busca generar un nuevo imperio romano.