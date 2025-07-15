edición general
Las bancarrotas de granjas en los 3 primeros meses de 2025 ya superan a todas las de 2024 (Eng)

"En lo que va de año se han presentado 259 demandas en Estados Unidos", afirma Loy. "Y eso sólo hasta el primer trimestre de este año". "Ya hemos superado al año pasado en términos de solicitudes nacionales", dijo. "Una vez que ves esto a nivel nacional, es una clara señal de que las presiones financieras que vimos antes en el 2018 y el 19 están como resurgiendo".

millanin #1 millanin
Disfruten de lo votado
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 es una clara señal de que las presiones financieras que vimos antes en el 2018 y el 19 están como resurgiendo

Justo en el primer mandato de Trump :roll:
Manuel_A. #3 Manuel_A.
La extrema derecha siempre al lado de sus agricultores.
Gry #6 Gry
#3 Es muy fácil, solo tienes que decirles lo que quieran oír aunque se contradiga con el resto de tú discurso.
termopila #7 termopila
Se cambia a quien cuenta las bancarrotas y problema solucionado
Eibi6 #4 Eibi6
MAGA{take}
Blackat #5 Blackat
Es Ovbio que USA antes de reconocer su derrota economica y ceptar la bancarrota, nos lleva a todos de cabeza a una guerra mundial con la intencion de mantener su poder con puño de hierro todo el tiempo que les sea posible.

America del norte ha pasado de ser un imperio democratico a ser un estado nazi que busca generar un nuevo imperio romano.
