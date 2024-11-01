La banca se prepara para un parón de hipotecas en 2026 ante el fin del boom inmobiliario

El ladrillo da síntomas de agotamiento y cada vez más entidades deciden retirarse de la guerra de precios. Cada vez hay más señales que apuntan al techo en los precios de la vivienda en España, que ya anticipa una caída del apetito de los grandes fondos inmobiliarios. En este escenario, con un déficit de casas de más de medio millón y unos tipos estabilizados en el 2%, las entidades financieras contemplan una caída en la concesión de hipotecas ya en 2026, según trasladan distintas fuentes financieras consultadas por Vozpópuli.