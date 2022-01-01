edición general
La banca española pulveriza otro récord de beneficios pese al impuesto: hasta julio gana 94 millones al día

Desde 2022, al calor de la subida de los tipos de interés, el resultado semestral conjunto de Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja se ha disparado un 65%.

| etiquetas: banca , banca privada , beneficios , españa
