La banalidad de llamarse Ernesta

En mi modesta opinión, la teoría queer es una "magufada" que pretende esconder bajo una terminología aparentemente académica un experimento sociológico que se aleja del pensamiento racional y entronca directamente con ese espíritu tan neoliberal y tan de nuestro tiempo en el que la subjetividad personal es la medida de todas las cosas. Yo soy ya mayor y me quedé en las luces de la razón. No me importa no ser moderna, prefiero ser lógica, no apartarme de la ciencia y la sensatez y ser humanista, porque todos somos sujeto de los mismos derechos.