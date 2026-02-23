edición general
1 meneos
1 clics

Baleares y Catalunya, los territorios con los impuestos más altos a las viviendas de lujo

El umbral fiscal de un 13 % para la compra de inmuebles de lujo tiene efectos recaudatorios, pero no los tiene disuasorios para la compra de vivienda, al menos por ahora.

| etiquetas: baleares , cataluña , impuestos
1 0 0 K 20 Balears
sin comentarios
1 0 0 K 20 Balears

menéame