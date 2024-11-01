edición general
5 meneos
40 clics
Balance rápido del estado del viñeteo en 2025

Balance rápido del estado del viñeteo en 2025  

El año que ya se ha ido ha sido particularmente difícil para el humor gráfico a nivel global, con casos que van desde la censura editorial y despidos en medios tradicionales hasta arrestos y procesos judiciales por motivos religiosos o políticos. Aunque los temas que motivan los conflictos siguen siendo casi los mismos de las últimas décadas, el aumento de casos está directamente relacionado con el posicionamiento de los autores ante el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina, lo que pone de manifiesto que la sátira sigue bajo presión

| etiquetas: balance , 2025 , viñetas , prensa , política , censura
3 2 0 K 139 medioscom
1 comentarios
3 2 0 K 139 medioscom
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Sospecho que la libertad de expresión va a vivir tiempos cada vez más duros próximamente. Cada vez hay más mastuerzos en el poder.
1 K 32

menéame