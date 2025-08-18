Balance de los incendios en España: más de 343.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de año

Este balance provisional ya supera con creces el pico alcanzado en 2022 —cuando se quemaron 306.000 hectáreas— y sitúa a 2025 como el año más negro del siglo en cuanto a superficie forestal arrasada. En solo dos semanas se han declarado 20 grandes incendios forestales que han arrasado más de 300.000 hectáreas, una superficie equivalente a toda la isla de Gran Canaria. Mientras tanto, los incendios forestales continúan arrasando miles de hectáreas y mantienen en alerta a varias comunidades autónomas. Castilla y León es la región más afect