edición general
8 meneos
7 clics
Balance de los incendios en España: más de 343.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de año

Balance de los incendios en España: más de 343.000 hectáreas arrasadas por el fuego en lo que va de año

Este balance provisional ya supera con creces el pico alcanzado en 2022 —cuando se quemaron 306.000 hectáreas— y sitúa a 2025 como el año más negro del siglo en cuanto a superficie forestal arrasada. En solo dos semanas se han declarado 20 grandes incendios forestales que han arrasado más de 300.000 hectáreas, una superficie equivalente a toda la isla de Gran Canaria. Mientras tanto, los incendios forestales continúan arrasando miles de hectáreas y mantienen en alerta a varias comunidades autónomas. Castilla y León es la región más afect

| etiquetas: emergencia climatica , sexta generación , incendios , monte , masa forestal
8 0 0 K 102 actualidad
1 comentarios
8 0 0 K 102 actualidad
ummon #1 ummon
Pues mal que me pese la culpa sí es parte del gobierno. Y lo es por no haber movido ficha cuando tocaba, anda que no hay informes científicos hablando del impacto del cambio climático en los incendios y la virulencia de los nuevos incendios.
Que sí, que la competencia es autonómica y es criminal que se dedique más pasta a los toros que a tareas de prevención, también es cierto que el gobierno tenía que haber prohibido hace tiempo la financiación publica de cualquier espectáculo taurino y…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame