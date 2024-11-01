La bajeza y la obscenidad del Partido Trumpista de España, antes conocido como PP

La exigencia de hacer públicos los expedientes médicos de Pedro Sánchez no es sólo una bajeza y un ejercicio de populismo rastrero, sino que conlleva una vulneración de derechos fundamentales que sólo se sustenta en quienes defienden el "todo vale". Ni Vox ha caído tan bajo, debe ser que Abascal tiene razón y en el partido ultra no hay salvajes. Tal vez, esos salvajes están en el PP.
| etiquetas: bajeza , obscenidad , partido trumpista de españa , pp
Incluso si Sánchez tuviera alguna enfermedad, si él se ve capaz de seguir nadie puede criticárselo. Que luego esos rastreros bien que le comen el orto a Trump que es un anciano de casi 80 años que confunde paises como quien confunde manzanas en el supermercado y no se lo echan en cara.
Le hemos abierto la puerta a la mentira descarada en la política, a la falta de educación, a todo…
Ahora ya no hay vuelta atrás.