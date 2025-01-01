edición general
10 meneos
39 clics
Badajoz rompe récords históricos con 45,5°C y España sufre una ola de calor inédita

Badajoz rompe récords históricos con 45,5°C y España sufre una ola de calor inédita

alcanza la temperatura más alta registrada en agosto desde que hay datos oficiales, mientras Extremadura, Sevilla y Córdoba mantienen alertas rojas por riesgo extremo. Incluso en el norte, Vizcaya supera los 41 grados, reflejando la intensidad inédita de esta ola de calor.

| etiquetas: badajoz , españa , récord , clima , calor , cambio climático
8 2 0 K 116 actualidad
5 comentarios
8 2 0 K 116 actualidad
#1 Jacusse
La ola de calor más fresquita de las que nos faltan por vivir....
4 K 57
Khadgar #2 Khadgar
#1 Me pregunto si, mientras se hundía el Titanic, hubo gente a bordo negándolo como algunos siguen negando el cambio climático. :roll:
0 K 12
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 siempre hay un gilipollas que por llevar la contraria y creerse guay lo hace
0 K 20
alehopio #5 alehopio
#1 La incapacidad de los humanos de entender de forma innata a la curva exponencial supondrá el fin de esta civilización.

El CO2 en la atmósfera está creciendo conforme a una curva que es exponencial (o incluso de crecimiento superior)

en.wikipedia.org/wiki/Keeling_Curve

Así que las consecuencias del calentamiento global van a crecer a un ritmo acelerado en los próximos años.

www.meneame.net/story/cmip-protocolo-experimental-estandar-estudiar-mo
0 K 10

menéame