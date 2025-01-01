Badajoz rompe récords históricos con 45,5°C y España sufre una ola de calor inédita

alcanza la temperatura más alta registrada en agosto desde que hay datos oficiales, mientras Extremadura, Sevilla y Córdoba mantienen alertas rojas por riesgo extremo. Incluso en el norte, Vizcaya supera los 41 grados, reflejando la intensidad inédita de esta ola de calor.
El CO2 en la atmósfera está creciendo conforme a una curva que es exponencial (o incluso de crecimiento superior)
Así que las consecuencias del calentamiento global van a crecer a un ritmo acelerado en los próximos años.
