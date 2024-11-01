En este No Te Calles entrevistamos a David Fernández, quien acaba de publicar la biografía no autorizada sobre Isabel Díaz Ayuso: "Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid". Hablamos con él de los equilibrios de poder en el PP de Madrid, determinados intereses...
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Es como decir que M. Rajoy no es Mariano Rajoy, si lo quieres decir lo dices pero sabes que te estas retratando como un hincha.
Es interesante la conversación y como no, Mauricio Casals en todos los fregados de corrupción. Este hombre para mí es de los que más daño a hecho a la democracia española. Siempre intentando saltarla y en última instancia orientarla.
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