edición general
4 meneos
17 clics
Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid

Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid

En este No Te Calles entrevistamos a David Fernández, quien acaba de publicar la biografía no autorizada sobre Isabel Díaz Ayuso: "Ayuso. Zancadillas, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid". Hablamos con él de los equilibrios de poder en el PP de Madrid, determinados intereses...

| etiquetas: ayuso. zancadillas , intrigas venganzas madrid
3 1 0 K 44 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 44 actualidad
#1 KaBeKa *
Nadie puede negar los vínculos de ayuso con quirón. Quien lo haga es para hacerse mirar la venda que se tiene delante de los ojos.
Es como decir que M. Rajoy no es Mariano Rajoy, si lo quieres decir lo dices pero sabes que te estas retratando como un hincha.

Es interesante la conversación y como no, Mauricio Casals en todos los fregados de corrupción. Este hombre para mí es de los que más daño a hecho a la democracia española. Siempre intentando saltarla y en última instancia orientarla.

soymadrid.org/nacional/el-presidente-de-la-razon-y-consejero-de-atresm
0 K 11

menéame