Ayuso vuelve a utilizar una presunta agresión sexual para endurecer su discurso contra la inmigración

"Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes. A lo que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Bajaras cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid. ¡No hay derecho! ¡Ya está bien!"

Chinchorro #3 Chinchorro *
Lo mismo les monta la fiesta de la hispanidad del copón a los inmigrantes que llama a sus menores agresivos y que llegan en peores condiciones.
Con esta mujer uno no sabe a qué atenerse. Qué sin dios para sus votantes.
lobotomico2 #4 lobotomico2
Aqui no creen a la hermana? Presunta agresion?
Andreham #1 Andreham
Cientos de miles? Billones! Trillones! El germen rojo, imparable! Hay que hacer YA una purga.
Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
Tú los has traído para contentar a los empresarios. Y ahora van a ser tus chivos expiatorios para reclamar el voto de lo más rancio. Genial estrategia, un dos por uno. Y a la mierda las contradicciones.
#8 Leon_Bocanegra
Que dice Ayuso que Sánchez, el Sanchismo , Sánchez, Sánchez, Sanchismo, Sánchez Sanchismo Sánchez Sánchez, Sanchismo Sánchez, Sánchez Sánchez.
Ah y que además , Sanchismo Sanchismo Sanchismo Sánchez Sánchez, Sánchez Sanchismo.


Es o no es poesía pura? Chúpate esa, García Lorca.
sorrillo #2 sorrillo
Lo de "Bajaras" aparece así en el contenido del meneo y en el tweet original.
oceanon3d #6 oceanon3d
Se debería inventar una ley para los cargos públicos como los strikes de Meneame por difundir bulos contrastados : al tercer bulo a la calle.

Se que es un poco duro ... pero imaginaos las ventajas; les quitas los bulos a los políticos, a a todos pero unos mas que a otros, y no te hablan ni de la hora del día que es.

Viviríamos todos mucho mas tranquilos.
Glidingdemon #7 Glidingdemon
Pero esto es por los macheteros cortadores de caña de azúcar o por los musulmanes? Yo ya no sé cuando habla de unos o de otros. Esto es un sin vivir, biba la hija de fruta y vivan sus votantes fruteros, por si acaso. :-D
