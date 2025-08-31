Ayuso vuelve a utilizar una presunta agresión sexual para endurecer su discurso contra la inmigración

"Cada día son menores más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes. A lo que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Bajaras cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid. ¡No hay derecho! ¡Ya está bien!"
Con esta mujer uno no sabe a qué atenerse. Qué sin dios para sus votantes.
Ah y que además , Sanchismo Sanchismo Sanchismo Sánchez Sánchez, Sánchez Sanchismo.
Es o no es poesía pura? Chúpate esa, García Lorca.
Se que es un poco duro ... pero imaginaos las ventajas; les quitas los bulos a los políticos, a a todos pero unos mas que a otros, y no te hablan ni de la hora del día que es.
Viviríamos todos mucho mas tranquilos.