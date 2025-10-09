Ayuso lleva la “Hispanidad” a las aulas con un plan que docentes tildan de franquista

El plan de Ayuso para celebrar la Hispanidad en las aulas madrileñas desata una tormenta: la comunidad educativa acusa al Gobierno regional de imponer una visión “franquista” y sesgada de la historia bajo la apariencia de actividades culturales y patrióticas.
Véase lo que ocurre hoy en Ecuador con Noboa y antes con Lasso.
Me alegra mucho que hayamos dejado atrás esos tiempos de "panchitos y latin kings", sobretodo porque los que más sufrían esa discriminación eran los más currelas.
La historia es ideología?
Es decir, si de algo hemos de estar orgullosos es que dimos derechos a todo el mundo hace 5 siglos (cosa que los americanos, adalides de la libertad, no hicieron hasta bien entrado el siglo XX)
Pues nada, todo es franco o facha o mimimimimimimimi
Luego que si esta gente causa rechazo...al que tenga más de 2 neuronas sanas seguro
Que los anglosajones fueron peores, si, pero los españoles tampoco fueron buenos.
Y esto te lo digo porque una familiar mia se paso mas de 30 años en sudamerica de misionera y los indigenas sudamericanos no estaban muy contentos que digamos con lo que paso.
Si te fijas en sudamerica, las elites, son mayoritariamente blancos, hay muy pocos, casi ningun lider economico y politico que sea indigena.