edición general
23 meneos
42 clics
Ayuso lleva la “Hispanidad” a las aulas con un plan que docentes tildan de franquista

Ayuso lleva la “Hispanidad” a las aulas con un plan que docentes tildan de franquista

El plan de Ayuso para celebrar la Hispanidad en las aulas madrileñas desata una tormenta: la comunidad educativa acusa al Gobierno regional de imponer una visión “franquista” y sesgada de la historia bajo la apariencia de actividades culturales y patrióticas.

| etiquetas: ayuso , madrid , educación , hispanidad , franquismo
19 4 2 K 185 actualidad
8 comentarios
19 4 2 K 185 actualidad
sotillo #2 sotillo
Como con la doctrina católica no es suficiente ahora con los evangelistas y el franquismo, esta gente no tiene límites con tal de hacerse ricos sin trabajar
2 K 31
#8 tierramar *
Ayuso y su equipo no dan puntada sin hilo: se centra en sus votantes gastan el presupuesto publico en actos de propaganda dirigido a los inmigrantes latinoamericanos, evangelistas y judios. soymadrid.org/madrid/la-comunidad-de-madrid-gasta-mas-de-un-millon-de-. "La Comunidad de Madrid gasta más de un millón de euros en conciertos para una fiesta de la hispanidad con baja acogida". Es verdad que los valores de defensa de la familia tradicional, no al aborto,.... coinciden con la idiosincrasia franquista
0 K 19
Asimismov #3 Asimismov
Hispanidad VS Indigenismo:

Véase lo que ocurre hoy en Ecuador con Noboa y antes con Lasso.
0 K 12
Andreham #4 Andreham
Ayuso sigue haciendo campaña para la inmigración buena y los evangelistas.

Me alegra mucho que hayamos dejado atrás esos tiempos de "panchitos y latin kings", sobretodo porque los que más sufrían esa discriminación eran los más currelas.
0 K 8
#1 vGeeSiz
los acomplejados retrasados de siempre: "Reflejar que hubo un mestizaje cultural positivo con una herencia maravillosa es ideología y esconde los conflictos que ocurrieron"

La historia es ideología?

Es decir, si de algo hemos de estar orgullosos es que dimos derechos a todo el mundo hace 5 siglos (cosa que los americanos, adalides de la libertad, no hicieron hasta bien entrado el siglo XX)

Pues nada, todo es franco o facha o mimimimimimimimi

Luego que si esta gente causa rechazo...al que tenga más de 2 neuronas sanas seguro
4 K -9
Veelicus #5 Veelicus
#1 Por que no vas a sudamerica directamente y preguntas a los indigenas, si, no a los blancos, a los que tienen la piel cobriza, que te cuenten un poco como fue eso de la multiculturalidad y demas...
Que los anglosajones fueron peores, si, pero los españoles tampoco fueron buenos.
Y esto te lo digo porque una familiar mia se paso mas de 30 años en sudamerica de misionera y los indigenas sudamericanos no estaban muy contentos que digamos con lo que paso.
Si te fijas en sudamerica, las elites, son mayoritariamente blancos, hay muy pocos, casi ningun lider economico y politico que sea indigena.
1 K 20
Anfiarao #6 Anfiarao
#1 oyes campanas y no sabes ni por donde te viene ni el sonido ni el viento
1 K 19
#7 vGeeSiz
#6 hablas de ti mismo verdad? por qué de historia sabes entre 0 y -1
0 K 9

menéame