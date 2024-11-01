Juan Ayuso: "Hay muchos deportes con equipos israelíes y parece que solo la Vuelta está afectada"

Juan Ayuso hizo unas declaraciones en la que quiso manifestar su incomprensiòn por el distinto trato que está sufriendo el ciclismo con respecto a otros deportes. Respondió a las declaraciones de Borja Iglesias, que hace unos días dijo que "se le da más importancia a parar un evento que a un genocidio. Hay veces en las que hay que pararse y reclamar lo que es obligatorio: los derechos humanos”.