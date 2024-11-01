edición general
Juan Ayuso: "Hay muchos deportes con equipos israelíes y parece que solo la Vuelta está afectada"

Juan Ayuso hizo unas declaraciones en la que quiso manifestar su incomprensiòn por el distinto trato que está sufriendo el ciclismo con respecto a otros deportes. Respondió a las declaraciones de Borja Iglesias, que hace unos días dijo que "se le da más importancia a parar un evento que a un genocidio. Hay veces en las que hay que pararse y reclamar lo que es obligatorio: los derechos humanos”.

| etiquetas: juan ayuso , ciclismo , la vuelta , protestas , israel
6 comentarios
Kasterot #3 Kasterot *
Este Ayuso no lee ni el marca.
Anda que no hay gresca cada vez que vienen los equipos de baloncesto.
Por ejemplo está semana Israel jugó en estadio casi vacío contra Italia en Budapest (o esa zona, no recuerdo)
#4 PerritaPiloto
Tranquilo, que pasará con otros deportes. Lo que pasa es que con el futbol llegan en autobús hasta al estadio y las entradas cuestan una pasta, y la Vuelta pasa por muchos sitios, entre ellos municipios donde una gran parte de la población está en contra del genocidio israelí del pueblo palestino. Y el basket lo mismo.

Además hay una diferencia entre un equipo de una ciudad de Israel y un equipo que se llama Israel.

En otros deportes como el ajedrez, hace décadas que los organizadores de torneos hacen malabares para no emparejar a iraniés con israelíes.
pepel #5 pepel
Te ha faltado decir que apoyas a Netanyahu, Juan Ayuso.
Delay #1 Delay *
De apellido Ayuso, parece tener un grado de empatía similar al de la Titeresa.
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Evangelistas...
#2 _571
Con la de ladrones que hay y se tienen que fijar en mi churri.
