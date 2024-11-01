Juan Ayuso: "Hay muchos deportes con equipos israelíes y parece que solo la Vuelta está afectada"

Juan Ayuso hizo unas declaraciones en la que quiso manifestar su incomprensiòn por el distinto trato que está sufriendo el ciclismo con respecto a otros deportes. Respondió a las declaraciones de Borja Iglesias, que hace unos días dijo que "se le da más importancia a parar un evento que a un genocidio. Hay veces en las que hay que pararse y reclamar lo que es obligatorio: los derechos humanos”.
Anda que no hay gresca cada vez que vienen los equipos de baloncesto.
Por ejemplo está semana Israel jugó en estadio casi vacío contra Italia en Budapest (o esa zona, no recuerdo)
Además hay una diferencia entre un equipo de una ciudad de Israel y un equipo que se llama Israel.
En otros deportes como el ajedrez, hace décadas que los organizadores de torneos hacen malabares para no emparejar a iraniés con israelíes.