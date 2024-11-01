·
Ayuso felicita el aniversario de la independencia de Israel con una foto en territorio ocupado
Desde los Altos del Golán, una zona ocupada a Siria en 1967 y de la que la ONU pide a Israel que se retire desde entonces.
29 comentarios
Comentarios destacados:
#1
ipanies
Ni un solo día sin demostrar que son despreciables, es una cosa casi patológica!!!
10
K
102
#2
Delay
Esta foto es todavía
mejor
peor:
6
K
83
#4
rendri
#2
la novia de la muerte con su nuevo masserati pagado con mascarillas. Lo de esta mujer es vicio por estar todos los días dando la nota.
3
K
46
#28
Khadgar
#4
masserati
0
K
15
#29
harlam
#2
Tras un sesudo análisis psicoanalítico, yo veo ahí algún trauma fálico sin resolver.
0
K
10
#3
Chinchorro
Ella siempre en el lado bueno de
la muerte
la historia.
1
K
22
#11
Antipalancas21
*
Esta foto s que es sobre Gaza como esta en la actualidad vista desde el espacio:
0
K
20
#8
XtrMnIO
"Hacedme casito"
0
K
13
#10
alfre2
Necesitamos una categoría “madriz” para votar negativo este tipo de publicaciones
0
K
12
#16
A_S
Para celebrar el día de Alemana mandará una foto desde auschwitz
0
K
11
#15
harverto
La Asesina Feliz, en el rango de Netanyahu, Trump, Pinochet, Pol Pot...
0
K
11
#5
radon2
Si no sabía que en Ecuador se habla español, menos sabrá qué son los Altos del Golán y cuando fueron ocupados. A veces su estupidez supera a su maldad.
0
K
10
#6
eltoloco
#5
no confundas decir o hacer idioteces con ser idiota, está mujer no para de decir y de hacer idioteces, pero ni uno solo de sus movimientos es improvisado.
2
K
30
#22
Varlak
#5
No te confundas, lo sabe perfectamente, lo hacen por provocar y generar debate
0
K
10
#23
IanGibson
Todavía no se ha dado cuenta de que estas fotos que sube tan alegremente la van a perseguir el resto de su vida.
0
K
10
#25
Mathrim
#23
Esperemos que sea así...
0
K
7
#17
OriolMu
De hecho, los Altos del Golan fueron ocupados por el mandato francés de Siria. Pero originalmente formaban parte del protectorado inglés de Palestina (que también incluía Jordania y partes de Arabia Saudí).
0
K
9
#19
Tarod
Pero si esto es de 2019!!
0
K
9
#9
luckyy
Cómo me gustaría ver a la porquera esta, a Almeida y a toda la carcunda que apoyan a Israel viviendo en las condiciones de los desplazados.
0
K
9
#7
Nusku
En Israel todavía deben estar intentando descifrar quién es esta señora
0
K
9
#20
fareway
#7
Es la señora que está acabando con el PP.
0
K
17
#14
Khanbaliq
No hay que darle de comer al troll.
Lo hace para que no se hable de su incapacidad manifiesta para gobernar.
0
K
8
#13
Macnulti_reencarnado
Es que no pueden ser más tontos.
0
K
7
#12
tricionide
el lobby judio les tienen bien pillados a estos 2 es inexplicable vaya seres repelentes
0
K
7
#18
encurtido
Nivel de trollismo elevado incluso para ella.
0
K
7
#21
Anais33
Esta señora es de los que van al hospital a ver a un recién operado y meten el dedo en la cicatriz y pregunta si duele
0
K
7
#24
Mathrim
*
Necesito que alguien que la vota me de una explicación no xenófoba ni clasista de por qué.
0
K
7
#26
wbrujo
Psicópata.
0
K
6
#27
kAlvaro
Meme del ganso: ¿independencia de quién?
0
K
6
Ver toda la conversación (
29
comentarios)
