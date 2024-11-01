edición general
Ayuso reprocha el silencio global ante las mujeres afganas mientras crecen las protestas propalestinas en España

“Veamos las manifestaciones, los boicots, las flotas, los paros educativos, las pancartas, las camisetas, los vídeos, los artistas en pie y protestando”

Supercinexin #2 Supercinexin *
Las mujAJAJAJAJAJA ahora a los fachas les preocupan "las mujeres afganas" xD
BastardWolf #5 BastardWolf
#2 pues es como cuando intenta usar al colectivo LGTBI con los mismos objetivos, que si los moros nos quieren matar y tal... Como si los homos le importasemos un bledo a esta señora
frg #1 frg
A ver si se va a Afganistán para visibilizar el problema, o monta/patrocina un equipo en el país de ¿tiro con cuerno de chivo?, de nombre "Mujeres sufragistas" o algo moderno.
karakol #7 karakol
Hay que joderse.

Me juego un sugus de piña, no, dos sugus de piña a qué esta incompetente corrupta es incapaz de situar Afganistán en un mapa.

Todo por, patéticamente, intentar desviar la atención del genocidio que están cometiendo las ratas sionistas
pepel #3 pepel
Sigue defendiendo a Israel, idiota.
ezbirro #4 ezbirro
Silencio global el que tiene en su cabeza, todo hace eco.
MalvadoAspersor #6 MalvadoAspersor
Hasta un reloj roto da dos veces bien la hora al día
