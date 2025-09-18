Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional concederá la Medalla de Oro del Gobierno regional, que otorga en el marco de los reconocimientos del Dos de Mayo, a la Vuelta Ciclista, además de premiar al ciclista ganador, el danés Jonas Vingegaard. Así lo ha anunciado Díaz Ayuso en la sesión de control en el Pleno de la Cámara regional, después de que la última etapa de La Vuelta Ciclista fuera cancelada el domingo pasado debido a las protestas propalestinas.