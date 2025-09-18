edición general
Ayuso concederá la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a la Vuelta Ciclista

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional concederá la Medalla de Oro del Gobierno regional, que otorga en el marco de los reconocimientos del Dos de Mayo, a la Vuelta Ciclista, además de premiar al ciclista ganador, el danés Jonas Vingegaard. Así lo ha anunciado Díaz Ayuso en la sesión de control en el Pleno de la Cámara regional, después de que la última etapa de La Vuelta Ciclista fuera cancelada el domingo pasado debido a las protestas propalestinas.

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¿Y no será mejor que se la dieran a las vallas que fueron las que sufrieron la violencia?
alfre2 #2 alfre2
Amanece y ahí está Ayuso haciendo Payusadas que solo afectan a los madrileños. Irrelevante para ellos, y lo mismo para el resto de nosotros.
rob #1 rob
Es que te tienes que reír...
sotillo #7 sotillo
#1 Es dejarla hacer y crecer la vergüenza ajena de forma exponencial ¿ De verdad esto es lo que quieren muchos como presidente del gobierno? Estamos muy mal, pero mal, mal
victorjba #12 victorjba
¿Y para quién es la medalla de plata? Habrá que mirar la fotofinish xD
mariKarmo #11 mariKarmo *
Y con esto qué pretende? Comportarse una vez más como una niñata adolescente rabiosa?

Igual tendría que dársela a toda esa gente que está soportando el Metro de Madrid estos días......
Khadgar #5 Khadgar
¿Y a Issrael, qué? ¿No les va a dar un premio de consolación o algo? :roll:
SMaSeR #6 SMaSeR
#5 No se las ha dado directamente al equipo israelí en solitario por las declaraciones de la ONU y de alguno de sus compañeros de partido xD.
#8 rekus
Hay que dar gracias a la extrema derecha porque en un momento de debilidad en la pata más moderada (el PSOE) del gobierno de coalición están mobilizando ellos el voto para que en las próximas no tengamos que comernos a Santi Abascal de Vicepresidente.

GRACIAS!
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Esto ya no es populismo, es subnormalismo.
have_a_nice_day #10 have_a_nice_day
Espero que Vingegaard no sea tan tonto de aceptarla
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
son un chiste
