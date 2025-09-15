edición general
Ayuso compara las protestas de la Vuelta con el asedio a Sarajevo: “Sánchez era feliz”

La presidenta madrileña ha comparado este lunes las protestas propalestinas de la Vuelta Ciclista a España —que el domingo provocaron la cancelación de la última etapa en Madrid tras una manifestación que albergó a 100.000 personas y dejó 22 policías heridos y dos detenidos con el sitio a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, el más prolongado de la historia moderna, y que se desarrolló durante las guerras yugoslavas entre 1992 y 1996 y provocó miles de muertos.

| etiquetas: sarajevo , ayuso , sionismo , genocidio , ultraderecha , vuelta ciclista
25 comentarios
Comentarios destacados:        
elGude #1 elGude
Nadie al volante. En serio, esta es la derecha que quiere gobernar en España.
8
mmlv #5 mmlv
#1 Está en su ADN idolatrar genocidas  media
2
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#1 Mientras dicen estas barbaridades no se fijan en el estafador de su novio y su duplex. Que casualmente se hizo rico con ella...
3
Dene #23 Dene
#9 la casualidad....
0
ur_quan_master #25 ur_quan_master
#1 Los peperos no han aprendido que los españoles apreciamos los derechos humanos y estamos en contra de las guerras. Quizá nos dejemos robar, pero no toleramos a los asesinos.

El PP de Aznar tampoco quiso oir el "no a la guerra" y se fue a la oposición.
1
shake-it #3 shake-it *
Vaya batalla de gallos de subnormalidades están protagonizando Ayuso y su jefe. A ver el frijolito cómo supera esto...
4
#4 rekus *
La ultraderecha tenía las elecciones ganadas y van a perderlas ellos mismos por venirse arriba y mostrarse tal y cómo son. Me descojono.
4
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
Qué mala es la gente mezclando deporte y política. No como Ayuso, que lo primero que hizo fue saludar al equipo de Israel.
2
mariKarmo #13 mariKarmo
Luego que si la llamamos "enferma mental".

Cortos nos quedamos, creo yo. Esta mujer no está capacitada para el cargo que ocupa. Y quién me lo discuta está igual de incapacitado.
2
ummon #6 ummon
Siempre salen no-se-cuantos policías heridos. No sé si habría que cambiar de suministrador del blindaje que llevan…
3
loborojo #12 loborojo
#6 Equipo de investigación de bajas falsas en la uip, "le dolía la mano de repartir pero aquí está en el gym con sus naciolos"
1
rob #11 rob
Hostias... Hay que ser miserable para hacer esa comparación.
Se supera día a día.
2
pepel #2 pepel *
Feliz era ayer la No Presidenta de los miles de manifestantes que se oponían y denunciaban a un genocida. Gracias, IDA por descubrirte una vez más.
1
Torrezzno #8 Torrezzno
También hay una avenida de francotiradores?

www.unabrevehistoria.com/2015/12/sarajevo-la-avenida-de-los.html
0
angelitoMagno #22 angelitoMagno
Si el motivo detrás de estas protestas fuera echar a Pedro Sánchez, Ayuso estaría alabando a la sociedad libre madrileña, apoyando las protestas democráticas y habría ido hacía allí a repartir fruta.

No importa el que, importa el por qué.
0
OCLuis #21 OCLuis *
Es que con esta forma de polarizar a los españoles, si el PP no consigue engañar y manipular a los suficientes votantes como para ganar las elecciones generales, lo más lógico sería que la comunidad de Madrid pidiese la independencia del resto de España.
0
reivaj01 #15 reivaj01
Poco compara pa lo guapa que es
0
SeñorPresunciones #19 SeñorPresunciones
¿Está peña no se cansa de decir gilipolleces?

Además menuda falta de respeto para las víctimas de una guerra como esa.

Es la hostia.
0
#14 laruladelnorte
Cada vez que habla la frutera deja constancia de lo hijaputa que es. :clap:
0
#20 Inno
Esta señora cada día está mas trastornada. Su incapacidad intelectual ya es mas que evidente. No obstante, ganará y seguirá gobernando porqie lo importante es la libertad de no encontrarte con tu expareja, y joder, que nos gustan las cañitas, el vinito, el terrraceo, aire libre...eso es lo importante. ;)
0
#18 Klamp
Yo lo compraría con el genocidio de ruanda, aún que no se si el pp reconoce ese genocidio al no haber sido contra los judíos
0
#16 pirat *
En realidad, tal acumulación de burradas (boutades) solo consigue que ya no te sorprenda nada de esta derecha cerril y los descartes automáticamente por irrazonables.
0
#24 pirat
federica del tremendal
0
Gadfly #10 Gadfly
El pais sigue siendo muro de pago
0
oghaio #17 oghaio
#10 En modo lectura se puede leer entero.
0

