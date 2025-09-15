Ayuso compara las protestas de la Vuelta con el asedio a Sarajevo: “Sánchez era feliz”

La presidenta madrileña ha comparado este lunes las protestas propalestinas de la Vuelta Ciclista a España —que el domingo provocaron la cancelación de la última etapa en Madrid tras una manifestación que albergó a 100.000 personas y dejó 22 policías heridos y dos detenidos con el sitio a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, el más prolongado de la historia moderna, y que se desarrolló durante las guerras yugoslavas entre 1992 y 1996 y provocó miles de muertos.
El PP de Aznar tampoco quiso oir el "no a la guerra" y se fue a la oposición.
Cortos nos quedamos, creo yo. Esta mujer no está capacitada para el cargo que ocupa. Y quién me lo discuta está igual de incapacitado.
Se supera día a día.
www.unabrevehistoria.com/2015/12/sarajevo-la-avenida-de-los.html
No importa el que, importa el por qué.
Además menuda falta de respeto para las víctimas de una guerra como esa.
Es la hostia.