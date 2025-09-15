Ayuso compara las protestas de la Vuelta con el asedio a Sarajevo: “Sánchez era feliz”

La presidenta madrileña ha comparado este lunes las protestas propalestinas de la Vuelta Ciclista a España —que el domingo provocaron la cancelación de la última etapa en Madrid tras una manifestación que albergó a 100.000 personas y dejó 22 policías heridos y dos detenidos con el sitio a Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, el más prolongado de la historia moderna, y que se desarrolló durante las guerras yugoslavas entre 1992 y 1996 y provocó miles de muertos.