Ayuso compara las protestas contra el genocidio en Gaza en La Vuelta con los atentados terroristas de Múnich del 72

“No es la primera vez que se atenta contra participantes israelíes, ya ha habido atentados parecidos en la historia, en olimpiadas como ocurrió en Múnich”, ha dicho la presidenta madrileña
Está mujer no debería estar en política. Está enferma de la cabeza.
Es más, creo que debería someterse a un análisis psicológico. Es muy peligroso para nuestro país tener personas con problemas mentales al frente de gobiernos.
Y no lo digo irónicamente. Lo pienso enserio. Creo que esta mujer no está capacitada psicológicamente para ejercer un cargo público y menos de presidencia.
Y para colmo como madrileño encima tengo que cargar con esto: www.eldiario.es/madrid/somos/madrid-aprueba-otorgar-israel-medalla-hon
Al final no hay humanidad, sólo intereses económicos vestidos de politiqueo(el día que salga la millonada que está gastando israel para tapar todo esto nos vamos a reír por no llorar).
Volveremos a las imputacionea por decir "goku vive, la lucha sigue" y esta vez, habra pena.