Ayuso compara las protestas contra el genocidio en Gaza en La Vuelta con los atentados terroristas de Múnich del 72

Ayuso compara las protestas contra el genocidio en Gaza en La Vuelta con los atentados terroristas de Múnich del 72

“No es la primera vez que se atenta contra participantes israelíes, ya ha habido atentados parecidos en la historia, en olimpiadas como ocurrió en Múnich”, ha dicho la presidenta madrileña

13 comentarios
Comentarios destacados:    
fareway #1 fareway
Su desequilibrio empieza a ser importante. Cuanta falta le hace el terrorismo al PP...
6 K 67
charles_ton #6 charles_ton
#1 a eso venía. Desequilibrida me parece hasta poético. Madre mía
1 K 15
mariKarmo #2 mariKarmo *
Ha muerto alguien en las protestas de la vuelta ciclista como para compararlo con el acto terrorista de las olimpiadas de Múnich en el que murieron atletas?

Está mujer no debería estar en política. Está enferma de la cabeza.

Es más, creo que debería someterse a un análisis psicológico. Es muy peligroso para nuestro país tener personas con problemas mentales al frente de gobiernos.

Y no lo digo irónicamente. Lo pienso enserio. Creo que esta mujer no está capacitada psicológicamente para ejercer un cargo público y menos de presidencia.
3 K 32
devilinside #4 devilinside
#2 Yo lo he comentado alguna vez. Me recuerda a una novia que tuve que tenía algún problemilla psiquiátrico
1 K 26
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
Sabe que sus votantes son subnormales y claro... Aunque últimamente está forzando demasiado.
1 K 30
devilinside #3 devilinside
Ayuso era gilipollas ayer, lo es hoy y lo será manaña, y a jornada completa
2 K 29
#12 PerritaPiloto
Ya ha acabado el verano y la de sempre busca su dosis de atención.
1 K 22
#9 veratus_62d669b4227f8
Un poquito mas payasa y no nace.
1 K 21
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Yo creo que esta panda suelta semejantes barbaridades porque sabe que la gente decente se escandaliza con ello, y es lo que buscan, ser noticia.
0 K 12
Furiano.46 #11 Furiano.46
Yo creo que ha llegado a un punto tal, que es hora de tomar cartas en el asunto e ingresarla en un sitio donde la tengan controlada e incomunicada :roll:
0 K 10
#13 KaBeKa
Todo vale, soltar la burrada mas grande para movilizar a su electorado. Es una pirómana y gente así no debería tener un altavoz público.

Y para colmo como madrileño encima tengo que cargar con esto: www.eldiario.es/madrid/somos/madrid-aprueba-otorgar-israel-medalla-hon
Al final no hay humanidad, sólo intereses económicos vestidos de politiqueo(el día que salga la millonada que está gastando israel para tapar todo esto nos vamos a reír por no llorar).
0 K 10
#8 NoMeVeas
Ya no hace ni gracia. Todo es terrorismo. Recordadlo para cuando tengan mayoria.

Volveremos a las imputacionea por decir "goku vive, la lucha sigue" y esta vez, habra pena.
0 K 9
#10 fremen11
Gora alka eta!!!
0 K 9

