Ayuso censura que "los etarras" sean los que más "jalean" las protestas pro Palestina: "Deberían taparse un poco"

La presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente este viernes contra las protestas pro Palestina que se han producido durante la Vuelta Ciclista a España y ha criticado que sean "los más violentos, los etarras", los que más las "jalean".Ayuso ha afeado que dichas protestas "no solo han puesto en peligro la integridad de los corredores" sino que "han perjudicado a la imagen de España" porque lo que queda es que "un país de manera violenta atenta contra deportistas".