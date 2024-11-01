edición general
Ayuso censura que "los etarras" sean los que más "jalean" las protestas pro Palestina: "Deberían taparse un poco"

La presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente este viernes contra las protestas pro Palestina que se han producido durante la Vuelta Ciclista a España y ha criticado que sean "los más violentos, los etarras", los que más las "jalean".Ayuso ha afeado que dichas protestas "no solo han puesto en peligro la integridad de los corredores" sino que "han perjudicado a la imagen de España" porque lo que queda es que "un país de manera violenta atenta contra deportistas".

mmlv #7 mmlv
Oponerse al genocidio es ETA. Ya estaban tardando...
#15 LunaTiko
#7 ETA vivirá siempre en la mente del casposismo naZional. Y todo lo que no les guste, será ETA. Vivir anclado en el pasado se queda corto con esta gentuza, y son capaces de condenar a una banda terrorista extinta en lugar de condenar un país genocida ACTUAL.

De verdad, IDA esta ida, si es que ni en su partido empiezan a tragarla ya.

PD: 7291 lo está jaleando mucha gente, y no precisamente etarras, señorita Ayuso.
PD 2: Cuántas víctimas tuvo ETA?? IDA lleva al más de 7000.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Y las falangistas con los genocidas sionazis, , debería taparse un poco.
JackNorte #1 JackNorte
Hay quien siempre encuentra una escusa para estar apoyando un genocidio.
sotillo #14 sotillo
#1 Les da rabia, ya quisiera tener una gente que se moviliza de esta manera, preocupada por un genocidio que se comete a miles de kilómetros , ellos, que solo salen a la calle por odio y por fanatismo
Narmer #5 Narmer
Ayuso es tonta y mala persona. Algunos lo vemos meridianamente claro y otros no.
vicus. #2 vicus.
Pues los pro genocidas como la matabiejos de Madrid, ni te cuento..
#12 tierramar *
Lo dice alguien del PP, partido fundado por 7 franquistas algunos con delitos de sangre! Con esta historia se entiende que Ayuso defienda un genocidio, siguiendo las huellas de los fundadores del PP
Khadgar #6 Khadgar
Los derechos humanos son terrorismo para el PP, por lo visto.
mariKarmo #11 mariKarmo *
Se merece que la escupan por la calle.

Que falta de respeto a las víctimas de ETA y a toda la gente que ha muerto en el genocidio.

Ayuso eres una hija de la gran puta. Ojalá tengas una vida horrible
valandildeandunie #13 valandildeandunie *
Lo más gracioso de todo es que Manolito estará jugando con los miles de niños que la infraser de su madre ha enviado con su blanqueamiento de la escoria sionista a jugar con él.
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Pero que dice la loca esa...
Chinchorro #3 Chinchorro
Si, IDA, y Mecano es número uno en los cuarenta.
¿En qué año vive esta mujer? :troll:
#8 Leon_Bocanegra *
Callate, subnormal!
tricionide #10 tricionide
ya no le quedan casi neuronas a esta mujer
