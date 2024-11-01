Ayuso censura que "los etarras" sean los que más "jalean" las protestas pro Palestina: "Deberían taparse un poco"

La presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente este viernes contra las protestas pro Palestina que se han producido durante la Vuelta Ciclista a España y ha criticado que sean "los más violentos, los etarras", los que más las "jalean".Ayuso ha afeado que dichas protestas "no solo han puesto en peligro la integridad de los corredores" sino que "han perjudicado a la imagen de España" porque lo que queda es que "un país de manera violenta atenta contra deportistas".
De verdad, IDA esta ida, si es que ni en su partido empiezan a tragarla ya.
PD: 7291 lo está jaleando mucha gente, y no precisamente etarras, señorita Ayuso.
PD 2: Cuántas víctimas tuvo ETA?? IDA lleva al más de 7000.
Que falta de respeto a las víctimas de ETA y a toda la gente que ha muerto en el genocidio.
Ayuso eres una hija de la gran puta. Ojalá tengas una vida horrible
¿En qué año vive esta mujer?