Ayuso cede control económico de universidades a afines del PP

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha impulsado esta iniciativa en un contexto donde los consejos sociales de las universidades han sido, en los últimos años, colonizados por personas afines al Partido Popular (PP) y a las instituciones educativas privadas. Con este anteproyecto, el control del gasto público de las universidades quedará en manos de tres individuos: dos serán designados por los Consejos Sociales, cuyo presidente es nombrado por el Gobierno regional, y un tercer miembro, elegido por la universidad