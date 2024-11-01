edición general
Ayuso cede control económico de universidades a afines del PP

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha impulsado esta iniciativa en un contexto donde los consejos sociales de las universidades han sido, en los últimos años, colonizados por personas afines al Partido Popular (PP) y a las instituciones educativas privadas. Con este anteproyecto, el control del gasto público de las universidades quedará en manos de tres individuos: dos serán designados por los Consejos Sociales, cuyo presidente es nombrado por el Gobierno regional, y un tercer miembro, elegido por la universidad

skaworld #1 skaworld
Es que la universidad publica era un nido de rojos, ahora trabajaremos activamente para que esta gente permanezca alejada de las instituciones académicas y las acercaremos hacia los españoles de buena estirpe
#3 Somozano
#1 que cosas. Un gobierno poniendo a los suyos a administrar lo público
skaworld #4 skaworld
#3 Cierto, es lo normal, aun recuerdo cuando los Podemitas estrangularon la universidad publica de Misco hasta rozar la quiebra para que aceptase cambiar sus organos de gobierno y ponerse ellos a imponer con mano de hierro el wokismo, fumar porros y abortar en la facultad.
#2 roca
Vaya tela. En dos días os quedáis sin universidades.
