edición general
Ayuso carga contra la Agencia Tributaria tras conocer los audios de la inspectora de su pareja: “Es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad”

La presidenta madrileña ha acusado al Gobierno central de “perseguir” al que “prospera”, en relación al proceso judicial que cerca a su novio, Alberto González Amador, por fraude fiscal y falsedad documental. La presidenta madrileña ha ensalzado al principal cliente de su novio, Quirón Prevención, y lo ha calificado como “el grupo sanitario más importante de Europa”

Comentarios destacados:        
colipan #1 colipan
Hacienda es Eta
21
#2 decker
#1 Estamos a un paso de oirlo, ya lo verás.
7
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
"Que mala es Hacienda que no nos deja robar en paz".

Sinceramente, hay que ser subnormal para votar a esta prevaricadora y a los cuatreros que la sostienen.
15
#8 Suleiman
Flipante que un dirigente de una comunidad que recauda impuestos, diga que recaudar impuestos es una estafa...
5
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Tu sueldo sale de los impuestos, bicho.
3
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#7

Y lo que roba, también.
1
victorjba #18 victorjba
#7 De los que pagan los fachapobres, que a los ricos se los baja todo lo que puede y más.
1
#15 tromperri
Pedir créditos públicos y no devolverlos como hicieron sus padres es la verdadera máquina de crear fortunas ¿verdad Ayuso?
Que nivel de desvergüenza.
3
BARCEL0NÍ #5 BARCEL0NÍ
y yo he buscado y requetebuscado la noticia de la grabación de la confesión del novio en elconfidencial, ABC, elmundo, OKDiario..


Y oigan, no la encuentro!!! :troll:
2
#6 Leon_Bocanegra
#5 seguro que Vicente Vallés hace una demoledora editorial está noche en el telediario.
3
comadrejo #12 comadrejo *
#6 Contra lo que el denominara jacienda bolivariana. :troll: :troll:
0
XtrMnIO #11 XtrMnIO
#5 A la prensabasura no le pagan (de esos impuestos) por publicar noticias, ni siquiera por publicar la verdad.
1
Thornton #9 Thornton
Esto no es Libertaz!!!!
0
#10 LaMinaEnMiPuerta
El ladrón no es un ladrón si lo hace con mi bendición. Dijo Ayuso.
1
Tito_Keith #4 Tito_Keith
Montoro ya tal
1
rob #13 rob
Lo que debiera hacer Ayuso es ir mirando algo de ropa sugerente y cómoda para los bis a bis.
0
victorjba #19 victorjba
#13 O instalarse Tinder para buscarse otro maromo xD
0
pitercio #17 pitercio
"... acusar al Gobierno central de “utilizar” la Agencia Tributaria para “perseguir” a quien “triunfa, prospera o le va un poco mejor”".
Al Capone likes this.
0
pitercio #20 pitercio
Lo que quieren es destrozar la colaboración público-privada”.
¡Joder! es que en su contexto significa coger el dinero público y dárselo a un tipo privado. Privar de recursos públicos. Ahí tienes 7291 cadáveres privados de atención pública ¡Menuda colaboración!
0
#14 Bravok1
Ha faltado el Viva Miley!!!! Ya sabemos que es muy fan del pedófilo psicopata argentino...ahogado por la corrupción descontrolada...Ayuso es también muy de robar a discapacitados.. o a quien haga falta.... y su querido novio ni te cuento.
0

