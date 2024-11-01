Ayuso carga contra la Agencia Tributaria tras conocer los audios de la inspectora de su pareja: “Es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad”

La presidenta madrileña ha acusado al Gobierno central de “perseguir” al que “prospera”, en relación al proceso judicial que cerca a su novio, Alberto González Amador, por fraude fiscal y falsedad documental. La presidenta madrileña ha ensalzado al principal cliente de su novio, Quirón Prevención, y lo ha calificado como “el grupo sanitario más importante de Europa”