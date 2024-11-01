Ayuso carga contra la Agencia Tributaria tras conocer los audios de la inspectora de su pareja: “Es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad”

La presidenta madrileña ha acusado al Gobierno central de “perseguir” al que “prospera”, en relación al proceso judicial que cerca a su novio, Alberto González Amador, por fraude fiscal y falsedad documental. La presidenta madrileña ha ensalzado al principal cliente de su novio, Quirón Prevención, y lo ha calificado como “el grupo sanitario más importante de Europa”
| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , gonzález amador , justicia. hacienda , impuestos
Sinceramente, hay que ser subnormal para votar a esta prevaricadora y a los cuatreros que la sostienen.
Y lo que roba, también.
Que nivel de desvergüenza.
Y oigan, no la encuentro!!!
Al Capone likes this.
¡Joder! es que en su contexto significa coger el dinero público y dárselo a un tipo privado. Privar de recursos públicos. Ahí tienes 7291 cadáveres privados de atención pública ¡Menuda colaboración!