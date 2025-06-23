edición general
Ayuso busca en Miami profesores extranjeros para las universidades públicas madrileñas

Ayuso, de viaje institucional en Estados Unidos, anunció en Miami el programa, que pretende incorporar en los seis centros madrileños a profesores visitantes con contratos sufragados por el Gobierno autonómico. La Comunidad de Madrid desarrolla una importante labor de captación en toda Hispanoamérica para atraer tanto a profesores como alumnos. "Las ayudas estarán destinadas también a fomentar la movilidad temporal de profesores e investigadores y su incorporación en los departamentos de las universidades públicas madrileñas

| etiquetas: pp-vox proinmigración latina , excedente mano de obra , paro juvenil
Chinchorro #1 Chinchorro
Ayuso haciendo efecto llamada a la inmigración.
Qué reina es :troll:
4 K 56
Esku #13 Esku
#1 es que a la derecha le interesa inmigración que acepte las condiciones justas legales para trabajar o que lo haga aceptando condiciones que son ilegales a fin de que le salga lo más barato posible. Para esta gente los demás somos solo carnaza productiva para generar dinero que acaba en sus bolsillos. Si fuera de otro modo mejorarían las condiciones de trabajo para los locales, pero claro, eso es más caro.
0 K 9
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
Con eso conseguirá que sea un viaje de trabajo, en vez de vacaciones y que se le pague todo de las arcas publicas.
Luego se opone a la llegada de migrantes a Madrid, pero ella los busca.
2 K 33
#4 tierramar *
La juventud mejor preparada de España, con una tasa de paro del 24% entre los menores de 25 años y Ayuso se trae y subvenciona a profesorado latino. La verdadera razón es que le dan votos, Ayuso gano las elecciones gracias al voto latino. A Ayuso, España y los españoles le dan absolutamente igual, sólo le importa seguir en el poder al precio que sea, por eso hace viajes regulares a EEUU, captando inmigración latina. okdiario.com/espana/nuevos-espanoles-estrategia-nacional-feijoo-captar Y VOX igual: www.vozpopuli.com/politica/elecciones-autonomicas-2023/pp-vox-protesta PP y VOX compiten por el voto latino, y hacen campaña electoral en America
2 K 30
#10 Suleiman
Es curioso los que tenemos los trata como la mierda o se acaban largando y va al otro lado del charco a buscar a Florida, que es un nido de ultras, profesores... tocate los cojones.
1 K 25
skaworld #3 skaworld *
Ajam... a Miami, la presidenta de la comunidad, en agosto, a buscar profesores.

Yo voy a decir en el curro q me voy a Punta Cana a buscar proveedores, que me pongan hotel de pulserita que asi se buscan mejor
1 K 25
oghaio #11 oghaio
#3 Tal cual. ¿“De viaje institucional”?¡menuda jeta!
2 K 43
vviccio #5 vviccio
Mirad al cielo, no es un pájaro, es el Falcon donde viaja Sanxe... :troll:
1 K 24
#7 tierramar *
No sólo efecto llamada, sino que además les subvenciona. Ellos que critican las ayudas a inmigrantes!!
1 K 24
#8 tierramar *
Lean los dicursos con los que intenta atraer el voto latino: www.eldebate.com/espana/madrid/20250624/ayuso-carga-contra-comunismo-m A los latinos que le voten, les va a pasar lo mismo que con Trump: una vez de que se afinquen en España, con el tiempo verán que no pueden prosperar, porque no dejan de venir inmigrantes que recién llegados, van a aceptar sueldos y condiciones laborales de esclavitud, lo mismo que les pasa a los nacionales. Cuando hay excedente de mano de obra los sueldos y condiciones laborales bajan
1 K 22
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
El gran reemplazo! Llamada a la inmigración! Ir va a ser de nuestra cultura! El homo sapiens americano!

(Modo cuñado off)
0 K 20
karakol #6 karakol
Estos son los patriotas, los de la pulserita, las banderitas y los de la palabra España siempre en la boca.

Los españoles, ya tal...
0 K 17
Asimismov #12 Asimismov *
Cuando se enteren de los salarios que paga Isabelita y los precios de las viviendas y alquileres en las ciudades con universidad, se volverán a Flórida con el rabo entre las patas.
0 K 12
#14 Samaritan
Los Másters, el nuevo chiringuito para sacar pasta a la gente.
0 K 7

