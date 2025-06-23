Ayuso busca en Miami profesores extranjeros para las universidades públicas madrileñas

Ayuso, de viaje institucional en Estados Unidos, anunció en Miami el programa, que pretende incorporar en los seis centros madrileños a profesores visitantes con contratos sufragados por el Gobierno autonómico. La Comunidad de Madrid desarrolla una importante labor de captación en toda Hispanoamérica para atraer tanto a profesores como alumnos. "Las ayudas estarán destinadas también a fomentar la movilidad temporal de profesores e investigadores y su incorporación en los departamentos de las universidades públicas madrileñas