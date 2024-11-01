edición general
Ayuso adjudica el centro para hombres agredidos sexualmente a una 'startup' especializada en "coaching empresarial"

Emocional Technologies 22 SL ha presentado la oferta económica más baja de la licitación, con un importe total de 371.360 euros.

SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
El típico colega que de mete a coach y le va mal. Vas y tienes que montarle un chiringo público, claro.

Es que se parte el culo en nuestra cara. Es acojonante.
Chinchorro #2 Chinchorro *
Una empresa de coaching empresarial se hace con la licitación del centro de hombres agredidos sexualmente de la comunidad de Madrid.


El chiste se cuenta solo.
elsnons #4 elsnons
Jajajaja para chiringo el ministerio de igualdad a quinientos millones cada años, todo lo demás es liarsela con papel de fumar.
#5 Toponotomalasuerte
El dueño de que parte de la familia es? Por parte de papi o de mami?
#1 Ignomine
Y esto es noticia? Que una empresa gana una licitación? Ayuso no hace la ley de contratación pública
