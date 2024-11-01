·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11410
clics
La doble demagogia sobre el colegio de los hijos de Pablo Iglesias y las cuentas de Canal Red
7373
clics
La portada de no creértela de 'La Razón' este domingo sobre Ayuso: "La prensa en Corea del Norte es más sutil"
4990
clics
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
6137
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
6375
clics
Antonio Maestre: "Me han echado del Congreso"
más votadas
521
El Congreso veta la reducción de jornada laboral
549
Mariló Montero le dice a Broncano que ya no se puede decir nada: su respuesta, para esculpirla en piedra
636
Von der Leyen anuncia la suspensión del acuerdo comercial UE-Israel
491
“Bueno, pues ahora corregimos nuestro informe de 300 páginas que dice lo contrario”, responde Amnistía Internacional a Almeida, que ha dicho que para él no hay un genocidio en Gaza
570
Israel lanza un ataque terrorista en Qatar con el objetivo de matar a los negociadores de Hamás
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
16
clics
Ayuso adjudica el centro para hombres agredidos sexualmente a una 'startup' especializada en "coaching empresarial"
Emocional Technologies 22 SL ha presentado la oferta económica más baja de la licitación, con un importe total de 371.360 euros.
|
etiquetas
:
ayuso
,
pp
,
madrid
11
2
1
K
109
politica
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
2
1
K
109
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
SeñorPresunciones
El típico colega que de mete a coach y le va mal. Vas y tienes que montarle un chiringo público, claro.
Es que se parte el culo en nuestra cara. Es acojonante.
2
K
42
#2
Chinchorro
*
Una empresa de coaching empresarial se hace con la licitación del centro de hombres agredidos sexualmente de la comunidad de Madrid.
El chiste se cuenta solo.
1
K
31
#4
elsnons
Jajajaja para chiringo el ministerio de igualdad a quinientos millones cada años, todo lo demás es liarsela con papel de fumar.
0
K
10
#5
Toponotomalasuerte
El dueño de que parte de la familia es? Por parte de papi o de mami?
0
K
10
#1
Ignomine
Y esto es noticia? Que una empresa gana una licitación? Ayuso no hace la ley de contratación pública
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es que se parte el culo en nuestra cara. Es acojonante.
El chiste se cuenta solo.