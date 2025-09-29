edición general
Ayuso acusa a Pradales de amenazarla y le atribuye algo que no dijo: “pim, pam, pum”

Pradales interpeló a Ayuso con una consigna con rima, “Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun”, es decir, “Ayuso, escucha, Euskadi es euskaldun”. Pero Ayuso ha dicho este lunes en una entrevista en Telecinco que Pradales la ha amenazado y que “vino a decir” un “entzun, pim, pam, pum”. Esa consigna la lanzaban los entornos radicales cuando ETA aún cometía atentados.

pepel #2 pepel
Eso le pasa por no llevar el pinganillo ese que traduce.
2 K 46
Metabarón #4 Metabarón
No, dijo que le gustaba el bocadillo de atún.
2 K 33
OCLuis #7 OCLuis *
Cuando la realidad no le gusta y le arrincona se inventa otra realidad alternativa que intenta hacer pasar por cierta.

Esto en psicología es un trastorno diagnosticable y tratable, pero claro, tienes que ser consciente de que padeces una enfermedad e ir a que un profesional te atienda en lugar de hacer a los demás partícipes de tu trastorno.

Este es un claro ejemplo en el que una enfermedad psicológica se puede propagar como una plaga si el paciente cero tiene suficientes medios de comunicación a mano.
1 K 29
angeloso #5 angeloso
Lo que importa no son los hechos, si no los hechos.

Y que no le caiga una denuncia por injurias...
1 K 25
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Da igual que sea bulo, a la mongolada que la vota, defiende o blanquea les importa una soberana mierda la verdad, ellos sólo exigen su dosis diaria de bazofia para seguir alimentando su odio.
5 K 88
Veelicus #9 Veelicus
Si yo fuese un chaval diria que es una mongola.
0 K 13
devilinside #6 devilinside
Todo es ETA, para variar
0 K 12
johel #8 johel *
seguro que si le gritan gora borroka feminista, entiende que viva el ira mata a la ministra. Y habra quien caiga :palm:
0 K 11

