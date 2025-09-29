Ayuso acusa a Pradales de amenazarla y le atribuye algo que no dijo: “pim, pam, pum”

Pradales interpeló a Ayuso con una consigna con rima, “Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun”, es decir, “Ayuso, escucha, Euskadi es euskaldun”. Pero Ayuso ha dicho este lunes en una entrevista en Telecinco que Pradales la ha amenazado y que “vino a decir” un “entzun, pim, pam, pum”. Esa consigna la lanzaban los entornos radicales cuando ETA aún cometía atentados.
Esto en psicología es un trastorno diagnosticable y tratable, pero claro, tienes que ser consciente de que padeces una enfermedad e ir a que un profesional te atienda en lugar de hacer a los demás partícipes de tu trastorno.
Este es un claro ejemplo en el que una enfermedad psicológica se puede propagar como una plaga si el paciente cero tiene suficientes medios de comunicación a mano.
Y que no le caiga una denuncia por injurias...
