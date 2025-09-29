Ayuso acusa a Pradales de amenazarla y le atribuye algo que no dijo: “pim, pam, pum”

Pradales interpeló a Ayuso con una consigna con rima, “Ayuso, entzun, Euskadi euskaldun”, es decir, “Ayuso, escucha, Euskadi es euskaldun”. Pero Ayuso ha dicho este lunes en una entrevista en Telecinco que Pradales la ha amenazado y que “vino a decir” un “entzun, pim, pam, pum”. Esa consigna la lanzaban los entornos radicales cuando ETA aún cometía atentados.