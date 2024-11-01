El Ayuntamiento de Sevilla deja su Oficina de Memoria Histórica al borde de la liquidación al abrirla sólo dos días al mes

Un nuevo paso atrás en las políticas de memoria histórica del Ayuntamiento de Sevilla. Tras negar durante dos años que estuviese cerrada la Oficina de Memoria Democrática ahora el gobierno local del PP ha anunciado que la reactiva, que la cambia de emplazamiento y sólo abrirá dos días al mes. Los colectivos memorialistas consideran la medida “ridícula y ofensiva”.
| etiquetas: ayuntamiento , sevilla , memoria historica
Tampoco es que lo que vayan a atender no pueda esperar una semana.
Soy consciente de que en mi ayuntamiento hay semanas que en mujer no atienden a nadie, pero entiendo que su público, cuando tienen que ir no puede esperar ( aqui creo que el servicio deberia hacerse comarcal)
Pero en memoria historial dudo que sea necesario abrir todos los dias.