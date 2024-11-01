El Ayuntamiento de Sevilla deja su Oficina de Memoria Histórica al borde de la liquidación al abrirla sólo dos días al mes

Un nuevo paso atrás en las políticas de memoria histórica del Ayuntamiento de Sevilla. Tras negar durante dos años que estuviese cerrada la Oficina de Memoria Democrática ahora el gobierno local del PP ha anunciado que la reactiva, que la cambia de emplazamiento y sólo abrirá dos días al mes. Los colectivos memorialistas consideran la medida “ridícula y ofensiva”.