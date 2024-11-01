edición general
El Ayuntamiento de Sevilla deja su Oficina de Memoria Histórica al borde de la liquidación al abrirla sólo dos días al mes

Un nuevo paso atrás en las políticas de memoria histórica del Ayuntamiento de Sevilla. Tras negar durante dos años que estuviese cerrada la Oficina de Memoria Democrática ahora el gobierno local del PP ha anunciado que la reactiva, que la cambia de emplazamiento y sólo abrirá dos días al mes. Los colectivos memorialistas consideran la medida “ridícula y ofensiva”.

sotillo #1 sotillo
No tienen odio y mala hostia, no ni na
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Para que la van a abrir mas si luego no harán ni puto caso de lo que se presente alli, no se han dado cuenta los andaluces que es el PP el que desgobierna.
Feindesland #5 Feindesland
¿Y los de la foto son los que piden que se abra a diario con dos o tres funcionarios o como va esto?
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Pues ya dedican más recursos que a las mamografías.
#4 srskiner
Es muy posible que esta y muchas oficinas puedan estar perfectamente abiertas dos dias al.mes.
Tampoco es que lo que vayan a atender no pueda esperar una semana.
Soy consciente de que en mi ayuntamiento hay semanas que en mujer no atienden a nadie, pero entiendo que su público, cuando tienen que ir no puede esperar ( aqui creo que el servicio deberia hacerse comarcal)
Pero en memoria historial dudo que sea necesario abrir todos los dias.
