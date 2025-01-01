El Ayuntamiento de Murcia cederá al Obispado la titularidad de la iglesia de Vistabella

Desafectan el inmueble del dominio público para que pase a manos de la Diócesis... La construcción de este edificio religioso se contemplaba ya en el proyecto inicial de construcción de Vistabella del año 1941, pero su ejecución no pudo llevarse a cabo en la primera fase, por lo que la finalización y entrada en funcionamiento de la parroquia se produjo en 1955.