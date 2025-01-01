El Ayuntamiento de Murcia cederá al Obispado la titularidad de la iglesia de Vistabella

Desafectan el inmueble del dominio público para que pase a manos de la Diócesis... La construcción de este edificio religioso se contemplaba ya en el proyecto inicial de construcción de Vistabella del año 1941, pero su ejecución no pudo llevarse a cabo en la primera fase, por lo que la finalización y entrada en funcionamiento de la parroquia se produjo en 1955.
| etiquetas: murcia , iglesia , laicismo , religión
Poco nos pasa con la cantidad de votontos que hay. Tampoco es necesario correlacionar que esta secta controle en gran parte el sistema educativo y eso les permita "lobotomizar" y adoctrinar a la gente desde jóvenes.
Pero si me roban dos, usando el mismo método....no tengo derecho a un berrinche. Tengo que tomar medidas para evitar este suceso, y no engordar a las mafias. Así que, venga, a estudiar. Esto también es dar el evangelio, murcianos trabajadores, es vuestro deber pensar.