El Ayuntamiento de Murcia cederá al Obispado la titularidad de la iglesia de Vistabella

Desafectan el inmueble del dominio público para que pase a manos de la Diócesis... La construcción de este edificio religioso se contemplaba ya en el proyecto inicial de construcción de Vistabella del año 1941, pero su ejecución no pudo llevarse a cabo en la primera fase, por lo que la finalización y entrada en funcionamiento de la parroquia se produjo en 1955.

javierchiclana #1 javierchiclana *
Un edificio monumental que se construye con recursos públicos en pleno franquismo y que se regala en 2025 a una secta que va en caída libre... según el CIS un 19,9 % de los españoles practica la religión católica. ¿Qué puñetas pasa en Murcia? Que lo sigan utilizando mientras tengan fieles pero ¿regalar para siempre? Debería de ser ilegal :ffu:
#4 Eukherio
#1 Y, si la cosa funciona como en el resto de los ayuntamientos, seguirán teniendo que pagar los vecinos las reparaciones y el mantenimiento.
javierchiclana #5 javierchiclana
#4 Eso no lo dudo.
ochoceros #11 ochoceros
#1 Regalar patrimonio público a una multinacional privada extranjera no solo no es ilegal en España, al parecer hasta da muchos millones de votos. Tal es el apoyo popular que casi todos los impuestos se les perdonan, se les pagan los mantenimientos del patrimonio, se les permite hacer negocios en negro con ello y fomentar así la extracción de divisas del país.

Poco nos pasa con la cantidad de votontos que hay. Tampoco es necesario correlacionar que esta secta controle en gran parte el sistema educativo y eso les permita "lobotomizar" y adoctrinar a la gente desde jóvenes.
Andreham #2 Andreham
Esto no es como ilegalisimo?
#8 DonaldBlake
#2 En España no, aquí se llama "tradición".
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Siempre es Murcia
pepel #3 pepel
Pa que celebren sus fiestas en recinto público.
javierchiclana #6 javierchiclana
#3 Será para que celebren sus fiestas en recinto privado... recinto público es ahora. :wall:
javierchiclana #10 javierchiclana
#3 Claro. Esto no es un edificio público deportivo... si sigue siendo recinto público de uso religioso tienen el riesgo de que lo soliciten los "moritos" tal como les llama el obispo de Asturias
starwars_attacks #7 starwars_attacks
A mí si me roban una vez...chilo, pataleo, me quejo, denuncio.

Pero si me roban dos, usando el mismo método....no tengo derecho a un berrinche. Tengo que tomar medidas para evitar este suceso, y no engordar a las mafias. Así que, venga, a estudiar. Esto también es dar el evangelio, murcianos trabajadores, es vuestro deber pensar.
