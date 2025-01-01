El Ayuntamiento de Morón promociona que los menores de 5 años vayan gratis a los toros

El Ayuntamiento de Morón vuelve a patrocinar un nuevo festejo taurino, concretamente con una corrida de rejones que se celebrará en la Feria 2025 en la plaza de toros del municipio, que además incluye la oferta de la entrada gratuita para niños de hasta cinco años, una medida que contraviene dos recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, según ha denunciado en otras ocasiones la Fundación Franz Weber.