edición general
20 meneos
20 clics
El Ayuntamiento de Morón promociona que los menores de 5 años vayan gratis a los toros

El Ayuntamiento de Morón promociona que los menores de 5 años vayan gratis a los toros

El Ayuntamiento de Morón vuelve a patrocinar un nuevo festejo taurino, concretamente con una corrida de rejones que se celebrará en la Feria 2025 en la plaza de toros del municipio, que además incluye la oferta de la entrada gratuita para niños de hasta cinco años, una medida que contraviene dos recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, según ha denunciado en otras ocasiones la Fundación Franz Weber.

| etiquetas: ayuntamiento de morón , mejores de edad
17 3 0 K 186 actualidad
12 comentarios
17 3 0 K 186 actualidad
Comentarios destacados:    
makinavaja #2 makinavaja
En mantener los montes limpios no gastamos un euro, pero en chorradas... :-D :-D :-D :-D :-D
6 K 97
Aguarrás #3 Aguarrás *
#2 O para sanidad o educación.
Para cosas importantes, no. No sea que se mal acostumbre el vulgo. :roll:
2 K 42
johel #1 johel *
A los toros y pagando no van ni los zelotes mas acerrimos. Ni un euro de financiacion para la tauromaquia y desaparece del mapa junto con todos los problemas asociados.
3 K 50
Andreham #5 Andreham
Los nenes no pueden ver tetas, ni a dos hombres/mujeres besandose, pero si pueden verle los huevos al toro y a los caballos, y la sangre corriendo de sus lomos, y escuchar los gritos de dolor, y ver como les clavan una espada en la nuca.
3 K 40
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
Esta cultura es buena, que vean como torturan a un toro hasta la muerte, luego vamos y prohibimos el rito del cordero.

Es así no?
1 K 30
#7 Leon_Bocanegra
No es magia...
1 K 21
#6 flixter
Vaya panda de "morons" :troll:
1 K 17
victorjba #12 victorjba
#6 Garrulos, son una panda de garrulos.
0 K 17
javibaz #10 javibaz
Y ni así llenan sus espectáculos.
0 K 12
#11 Katos
#10 por eso es ridículo luchar contra el gusto minorítario de los toreros.

Cuándo la izquierda llene estadios degollando ovejas en la fiesta del Cordero y gratis. Ya me dices.

No sabía que es necesario llenar para triunfar. Si fuera así sería absurdo luchar contra los toros.
0 K 6
Jaime131 #4 Jaime131
Hay que inculcarles la "cultura" desde pequeñitos.
0 K 10
#9 Alcalino
#4 y no les digas que los gays son seres humanos con derechos, que a eso lo llaman "adoctrinar"
2 K 32

menéame